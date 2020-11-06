Hakkari’de şehit sayısı 3’e çıktı

Bölgede yıllardır gerçekleştirdiği kanlı saldırılarla insanların yaşam hakkını elinden alan terör örgütü PKK, binlerce kadını dul, babayı evlatsız, çocukları da öksüz ve yetim bırakarak büyük acılar yaşamalarına neden oldu. Son olarak çarşamba günü Hakkari’nin Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan ekibe füze ve uzun namlulu silahlarla saldıran PKK’lı teröristler, 1 işçinin şehit olmasına 2 işçinin ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralı işçiler kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hain saldırıda Selim Gündüz, Zeki Ölmez ve Mehmet Reşat Keskin şehit oldu.

GÜNDEM Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde, PKK’lı teröristler tarafından yol çalışması yapan ekibe düzenlenen ve 1 işçinin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan 2 işçi de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit sayısı 3’e çıktı.

10 GÜN SONRA ASKERE GİDECEKTİ

Öte yandan hain saldırıda şehit olan işçilerden 19 yaşındaki Selim Gündüz’ün 10 gün sonra askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Şehit işçinin yakınlarından Tuğba Gündüz Selim’in ekmek parası için yol yapım işinde çalıştığını dile getirdi. Askere gitmek için hazırlık yaptığını aktaran Gündüz, şunları kaydetti: “Ailemizin en neşelisi oydu. Çok iyi niyetli, mükemmel bir insandı. Köydeki herkes büyük üzüntü yaşıyor, Allah sabır versin.”

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