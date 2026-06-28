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Hâne Bursa’ya konuk oldu

Hâne Bursa’ya konuk oldu

04:0028/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Hâne Sergisi
Hâne Sergisi

Albayrak Grubu'nun bu yıl "Hâne" temasıyla hazırladığı İslam Sanatları Sergisi, yurt içi yolculuğunu Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da sürdürdü. Bursa Güzel Sanatlar Galerisi'nde kapılarını açan sergi, 5 Temmuz'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Albayrak Grubu’nun 12 yıldır sürdürdüğü İslam Sanatları Sergileri’nin bu yılki teması Hâne, Ziraat Katılım sponsorluğunda yurt içi yolculuğunu Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da sürdürdü. Daha önce 'Âdil-i Mutlak' temasıyla Bursa’da sanatseverlerle buluşan Albayrak Grubu, bu kez 'Hâne' sergisini 27 Haziran’da Bursa Güzel Sanatlar Galerisi’nde açtı.

AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Türkiye’nin dört bir yanını İslam sanatının evrensel diliyle dolaşan Hâne, yurt içinde Şanlıurfa, Mersin ve Trabzon’un, yurt dışında ise Paris ve Madrid’in ardından yeni durağı Bursa’da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Serginin açılışına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz ve hattat Muhammed Yaman katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak uzun yıllardır faaliyet gösteren Bursa Güzel Sanatlar Galerisi, resim ve plastik sanatların seçkin örneklerine ev sahipliği yapan önemli sanat mekanları arasında yer alıyor. Geleneksel İslam sanatlarını çağdaş bir sergileme alanıyla buluşturan Hâne, geçmişten beslenen estetik anlayışın günümüzde de yaşamaya ve yeni mekanlarda karşılık bulmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Hâne İslam Sanatları Sergisi, 5 Temmuz’a kadar Bursa Güzel Sanatlar Galerisi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.



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