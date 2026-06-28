Hâne Bursa’ya konuk oldu

Türkiye’nin dört bir yanını İslam sanatının evrensel diliyle dolaşan Hâne, yurt içinde Şanlıurfa, Mersin ve Trabzon’un, yurt dışında ise Paris ve Madrid’in ardından yeni durağı Bursa’da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Serginin açılışına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz ve hattat Muhammed Yaman katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak uzun yıllardır faaliyet gösteren Bursa Güzel Sanatlar Galerisi, resim ve plastik sanatların seçkin örneklerine ev sahipliği yapan önemli sanat mekanları arasında yer alıyor. Geleneksel İslam sanatlarını çağdaş bir sergileme alanıyla buluşturan Hâne, geçmişten beslenen estetik anlayışın günümüzde de yaşamaya ve yeni mekanlarda karşılık bulmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Hâne İslam Sanatları Sergisi, 5 Temmuz’a kadar Bursa Güzel Sanatlar Galerisi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.