Gündem Hastaneye tedaviye giden ünlü çiftin oğlu sedyede bıçaklanarak öldürüldü
3. SAYFA

Hastaneye tedaviye giden ünlü çiftin oğlu sedyede bıçaklanarak öldürüldü

Ünlü çiftin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Zanlının, Mays’ı akrabalarını yaralayan kişiye benzettiği için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Emre Tyler Mays
Emre Tyler Mays

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, dünyaca ünlü bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sonucunda ağabeyi tarafından darp edilen Emre Mays, tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü.

Sedyede bıçaklandı

Sedyeyle ambulanstan indirilen lise öğrencisi Mays, o esnada çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Mays, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dört tane suç kaydı çıktı


Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa süre sonra cinayette kullandığı bıçakla gözaltına alınan Akın Kutlu’nun, Mays’ı akrabaları arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzettiği için bıçakladığı öğrenildi. Kutlu’nun 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.

Üçüncü erteleme

Üçüncü erteleme

Sabiha Gökçen uçuşlara halen kapalı.
ABDden yanlış mektup

ABD'den yanlış mektup

​ABD ordusunun 16 yıllık işgali ne zaman bitecek?
NATOdan Irak hamlesi

NATO'dan
Irak hamlesi

​Irak'taki NATO güçlerinin yerleri değiştirildi.
Putin İstanbul'da

Putin İstanbul'da

​TürkAkım'ın açılış törenine katılacak.
Önceliğimiz ateşkes

Önceliğimiz ateşkes

Kritik toplantı sonrası Kalın'dan ilk değerlendirme.
Görüşmenin detayları belli oldu

Görüşmenin detayları belli oldu

Rusya lideri Putin yarın Türkiye'ye geliyor.

TEM'i kilitleyen kaza

TEM'i kilitleyen kaza

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

İdlib'de bir gün<br>bir ömre bedel...

İdlib'de bir gün
bir ömre bedel...

​Aileler zorlu hava şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.
Menderes<br>iki kez asılmış

Menderes
iki kez asılmış

"​Sehpayı ayağıyla itti, ipin kopmasıyla yere düştü."
31 bin sivil<br> daha göç etti

31 bin sivil
daha göç etti

İdlib halkının saldırılardan Türkiye sınırına kaçışı sürüyor.
Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 50 ölü

Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 50 ölü

Kana bulanan cenaze töreni durduruldu.
YÖK'ten 'yerli otomobil' hamlesi

YÖK'ten 'yerli otomobil' hamlesi

​Doktoralı mühendis yetiştirilecek, aylık 4500 TL burs verilecek.
İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı.
7 yılın zirvesinde

7 yılın zirvesinde

​ABD-İran geriliminin ardından altın fiyatları yükselişe geçti.
Sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Sayılar İran ve ABD arasında yaşanan dönüm noktalarına gönderme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.