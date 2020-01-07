Hastaneye tedaviye giden ünlü çiftin oğlu sedyede bıçaklanarak öldürüldü

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, dünyaca ünlü bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sonucunda ağabeyi tarafından darp edilen Emre Mays, tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü.

Sedyede bıçaklandı

Sedyeyle ambulanstan indirilen lise öğrencisi Mays, o esnada çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Mays, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dört tane suç kaydı çıktı



Olayın ardından polis ekipleri tarafından kısa süre sonra cinayette kullandığı bıçakla gözaltına alınan Akın Kutlu’nun, Mays’ı akrabaları arasında yaşanan kavgada yakınlarını yaralayan kişiye benzettiği için bıçakladığı öğrenildi. Kutlu’nun 3 kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnmekten suç kaydı olduğu belirlendi.