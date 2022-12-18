Gündem Hatayda 48 büyüklüğünde deprem
HATAY

Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatayda deprem mi oldu? AFADdan son dakika açıklaması: Büyüklüğü belli oldu
Foto: Arşiv.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te meydana gelen depremin derinliği 11,67 kilometre olarak belirlendi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR YOK'

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırıkhan ilçesinde saat 21.13’te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şu açıklamayı yaptı:

"21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay."

AFAD son depremler listesi.
AFAD son depremler listesi.
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