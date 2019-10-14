Haydar’ın üzerine televizyon düştü

Olay, Kaman ilçesine bağlı Kurancılı Kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seher ve İbrahim Pirihan’ın oğulları, babaannesinde oynarken henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerine televizyon düştü. Evde bulunanların yardımlarıyla Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Haydar Yusuf Pirihan (4), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haydar Yusuf Pirihan’ın, geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Kırşehir’de özel bir okulda anaokulu öğrencisi olan Pirihan’ın cenazesi ise Kurancılı kasabasında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.