Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 14 Mayıs kına gecesiydi 28 Mayıs düğün gecemiz olacak

"Onlar farklı illerde, farklı söylemlerde bulunup istedikleri amaca ulaşamayınca aniden milliyetçi oluyorlar. Ya arkadaş sen nesin? Hacı Kemal misin, milliyetçi Kemal misin, Kürt Kemal misin, ne Kemal'sin? Bir insanın duruşu olur. Duruş karakterini gösterir, karakterin nedir? Senin gücünü gösterir. Peki kardeşim sen nasıl yaparsın? 14 Mayıs'tan önce başkasın, 14 Mayıs'tan sonra aniden milliyetçi kesildin. Borsalar düşer kalkar ama spekülasyon yapanları, yanlış iş yapanları zaten biz izliyoruz. Ne yaptı? Hemen oraya salladı. Baktı oradan bir şey çıkmıyor ilk yaptığı şey 14 Mayıs'tan sonra hangi elini nasıl vuracağını göstermek için koluna da iplik sararak masaya vurdu. Masaya neden vuruyorsun? Sen teröristin kafasına vurabiliyor musun, teröriste terörist diyebiliyor musun? Diyemez. Ne öğrettilerse o."