Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 14 Mayıs kına gecesiydi 28 Mayıs düğün gecemiz olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de AK Parti Tarsus İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Tarsus İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kente hizmet etmek için gönderilmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.
Mersin'e ilk geldiği andan itibaren kendisini sahiplenen teşkilat üyelerine ve vatandaşlara teşekkür eden Nebati, "Tarsus bereketli, efsanevi bir şehir. Bugün, burada sizlerle beraber alacağımız kararlar, yürüyeceğimiz bu yol arkadaşlığı inşallah bizim bereketimize bereket katacaktır." diye konuştu.
Nebati, millet için ilçeye asırlık eserler kazandırmaya devam edeceklerini, bunun için hep beraber gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.
"Kimseyi ötekileştirmedik"
Nebati, azimle hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, şöyle konuştu:
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Nebati, şunları dile getirdi:
"Biz operasyonları yene yene geldik"
Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yeniden göreve seçeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Size müjde veriyorum, bu 5 yılda yeni doğacak çocukların tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de doğacak. Ama bak sesleniyorum; bizimle oyun asla oynamayın, bize operasyon çekmeyin. Biz operasyonları yene yene geldik. Biz, Gezi olaylarından, 15 Temmuz'dan geldik. Borsaya çekeceğin operasyonlarla Türkiye ekonomisi gibi bir ekonomi zarar görmez merak etme. Biz güçlüyüz ve Allah'ın izniyle 26 yıl, yani bir yüzyılın çeyrek yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilecek Türkiye. CHP'lilere eziyeti yapan sen, CHP'lileri bu hale düşüren sen. Nasıl AK Parti sevdalısı varsa CHP sevdalısı da var. Neden bu adamlara, kadınlara bu eziyeti yapıyorsun? Bak biz AK Parti teşkilatlarına eziyet etmiyoruz çünkü 21 yıldır iktidarız, çıktığımız her seçimi kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz, o kaybediyor ama 'Biz kazandık' diyor. Öyle bir hesap uzmanı."