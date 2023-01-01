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HDP adayı CHP’yi zorlar
HDP’nin adaylık konusunda mekanizmaları çalışmaya başladı. HDP kaynakları, parti içinden güçlü bir figürün adının aday olarak çıkartılmasının mümkün olduğunu kaydetti. TBMM koridorlarında, “HDP’nin de güçlü bir sosyal demokrat eğilim barındırdığı ve bu noktada aday tercihiyle CHP’yi zorlayabileceği” ifade ediliyor.
Uğur Duyan
Uğur Duyan
4:00 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Seçimler yaklaşırken muhalefetin HDP ve 6’lı Masa kanadı da birbirini gözlüyor. HDP’nin aday belirleme konusunda 6’lı Masa’yı takibe aldığını kaydeden kaynaklar, 6’lı’ Masa’dan ayrı olarak Emek ve Özgürlük İttifakı’nın da taleplerinin dikkate alındığını’ vurguladı. HDP’nin dahil olduğu ittifakın bileşenlerinin de ortak adaylık konusunda hafta sonu düzenlenen İstanbul mitinginin zemin yoklama açısından da önemsediği Ankara kulislerinde konuşuluyor.

HEM SOLDAN HEM DE SAĞDAN OY ALIRIZ

HDP İl Örgütü’nün kitlesel olarak varlık gösterdiği mitinge katılanların da ortak adayla seçime gidilmesi yönünde görüş bildirdiğini ifade eden HDP’li bir isim, “Hem soldan hem de sağdan oy alma potansiyeline sahibiz” dedi. TBMM koridorlarında, ‘HDP’nin de güçlü bir sosyal demokrat eğilim barındırdığı ve bu noktada aday tercihiyle CHP’yi zorlayabileceği’ ifade ediliyor.

HDP MAKUL ADAYA SICAK BAKIYOR

Ankara’da CHP Genel Merkezi’ne yakınlığıyla bilinen isimler ise, ‘Eş başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ın birbirinin zıttı yöndeki açıklamalarıyla 6’lı masa bileşenlerine mesaj gönderdiği’ görüşünde birleşiyor. Bu noktada, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın CHP’ye yakınlığıyla bilinen TELE 1 kanalında, Buldan’ın aksine açık kapı politikasını sürdürecekleri yönünde konuşması da HDP’nin 6’lı Masa içerisinden kendisine ‘makul’ gelecek bir adaya destek verebileceği şeklinde yorumlanıyor.


#HDP
#CHP
#Seçim
#Aday
2 saat önce
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HDP adayı CHP’yi zorlar
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