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DİYARBAKIR

HDP önündeki eylemde 216'ncı gün

HDP önündeki eylemde 216'ncı gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 216'ncı günde de sürdürdü. 2015 yılında kaçırılan Hamdullah Dicle (19) için Çınar ilçesinden gelip, oturma eylemine başlayan Mehmet Dicle, kardeşini almadan eylemine son vermeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Hamdullah Dicle için Çınar ilçesinden gelip, oturma eylemine başlayan Mehmet Dicle.
Hamdullah Dicle için Çınar ilçesinden gelip, oturma eylemine başlayan Mehmet Dicle.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

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Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

13 aile, evladına kavuştu

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu.

Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'Kardeşimi almadan gitmeyeceğim'

2015'te kaçırılan Hamdullah Dicle için Çınar ilçesinden gelip, oturma eylemine başlayan Mehmet Dicle, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ben kardeşim Hamdullah için buraya geldim. Kardeşimi kandırarak dağa götürdüler. Onu almadan burada eylemime son veremeyeceğim. 216 gündür burada oturma eylemi yapıyoruz. 216 sene de geçse burada oturmaya devam edeceğiz. Burada kardeşime de sesleniyorum. Eğer beni görüyor ve duyuyorsan kaç, teslim ol. Askerlerimize, polislerimize teslim ol. Ailece seni bekliyoruz."
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