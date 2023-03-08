Hem ağlıyor hem yardım ediyorlar: Bu kadınlar depremzedeye güç veriyor

Depremzedelerin yaralarının sarılması için polisten sağlıkçıya, askerden öğretmene, vaizden işçiye ve gönüllülere çok sayıda kadın görev alıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Birlikte güçlüyüz” mesajı vermek için Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yıkımın en çok olduğu Cebrail Mahallesi’nde bir araya gelen kadınlar, yaşadıklarını anlattı.

BİZLERE İHTİYAÇLARI VAR

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli Şube Müdür Vekili Yasemin Bebek, depremzede olarak bölgede çalışmanın tarif edilemeyen bir acı olduğunu söyledi. Depremlerde çok sayıda arkadaşını, komşusunu kaybettiğini anlatan Bebek, kendisi gibi depremi yaşayan insanların yanında olabilmek için tüm gücüyle çalıştığını belirtti. Bebek, “Bize halen ihtiyacı olan insanlar var, onların yanında olmak zorundayız.” dedi. Yaklaşık 10 gündür deprem bölgesinde görev yapan Çanakkale İl Vaizi Müzeyyen Kabukçu da bölgede ilk etapta defin işlemlerinde görev aldığını, şu anda da lojistik ve manevi destek konusunda görevini sürdürdüğünü dile getirdi. Kabukçu, şunları kaydetti: “10 gündür depremzede kadınlarla birlikteyim. Onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Türk kadınının gücünü tarihin her sayfasında görmekteyiz. Çanakkale’den gelen bir kardeşleri olarak da o mücadele ruhunu buraya taşımak ve onların yanında olmak istiyorum.”

GELECEĞİMİZ İÇİN

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünde görevli arazi kontrol teknikeri ve iş makinesi operatörü Perihan Kaya, depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren Hatay’da çalıştığını, görev süresi bittikten sonra da gönüllü olarak burada kaldığını söyledi. Enkaz kaldırma işlerini yürütürken kendisini en çok etkileyenin ise molozları kaldırdığında altından çıkan çocuk oyuncakları olduğunu gözyaşlarıyla anlatan Kaya, “Böyle zamanlarda hem ağlıyorsunuz hem çalışıyorsunuz. Yaralarımızı birlikte saracağız.” dedi. 112 Acil Servis ekibinden paramedik Hatica Kübra Çetinkaya ise enkazdan çıkan depremzedeleri bir an önce hastaneye yetiştirmek için canla başla çalıştıklarını belirterek, “Türkiye ve vatanımız için çocuklarımızın geleceği için tekrardan ayağa kalkacağımıza, yıkılan kentlerimizi yeniden kuracağımıza inanıyorum.” dedi.

MERHEM OLUYORUZ

Depremde bazı öğrencilerini kaybeden ve kendisi de enkazdan çıkarılan İngilizce öğretmeni Gamze Toktay Toktay, Kırıkhan ilçesinde bir kütüphanede gönüllü olarak sınıf oluşturduğunu, burada öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını söyledi. Hatay Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta Hülya Kılıç da depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

HEP BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ

Düzce’de 12 Kasım 1999’daki depremde enkazdan çıkan Genç Kızılay Düzce Şube Başkan Yardımcısı Tuba Keser ise “Hep birlikte iyileşeceğiz” dedi. Hatay Yayladağ Kışlak Orman İşletme Şefi Aysel Belice ise depremde can kayıplarının yaşanmasının çok acı olduğunu belirterek, bu süreçte yardımlaşmanın, dayanışmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Daha güzel ‘8 Mart’lara

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Polis Arama Kurtarma ekibinde yer alan İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünden polis memuru Seda Memiş, “Bir kadın olarak onlarla beraber olmak, onların ihtiyaçlarına yardımcı olabilmek çok güzel bir his. Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı günde böyle bir acıyı yaşamak çok kötü. Dünyadaki tüm kadınlar için çok daha güzel 8 Mart’lar ümit ediyorum.” ifadesini kullandı.

Gülen yüzler umudun simgesi

Mersin İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Sena Özkan da depremin ilk saatinden itibaren insanların yaralarını sarmak için çadır kurulmasından erzak dağıtımına kadar birçok faaliyette yer aldığını söyledi. Özkan, “Bizi görünce kadınların ve çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm adeta umudun simgesi” dedi.



