Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İliç'te altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanık hakim karşısında

İliç'te altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanık hakim karşısında

12:4817/03/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan yargılanıyorlar.
'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan yargılanıyorlar.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde geçen yıl meydana gelen 9 işçinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması başladı. Erzincan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 5'i tutuklu 43 sanık, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla yargılanıyor.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat 2024'te saat 14.28'de meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara hayatını kaybetti, İsa Taşdelen ve İshak Demir yaralandı. Olaya ilişkin Anagold Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Iain Ronald Guille, Proje Müdürü Shaun Keady Swartz, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Selçuk Çiftlik, INR Proje Koordinatörü Ömer Ardıç ve Anagold eski Kıdemli Jeoteknik Mühendisi Ali Rıza Kalender tutuklandı.

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 69 sayfalık iddianame hazırlandı. 5'i tutuklu 43 sanık hakkında Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendiği iddianame Erzincan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.


İddianamede, şüphelilerden altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi Iain Ronald Guille ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca ‘Çevreyi taksirle kirletmek' suçlarından adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Davanın ilk duruşması başladı. Duruşma öncesi Erzincan Adliyesi önünde polis ekipleri önlem aldı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları, yaşamını yitiren 9 işçinin yakınları ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşma 09.30'da başladı. Tutuklu sanıklardan Iain Ronald Guille mahkemede hazır bulunurken, Shaun Keady Swartz, Selçuk Çiftlik, Ömer Ardıç ve Ali Rıza Kalender ise SEGBİS'le katıldı.


Dinlenecek sanık, tanık ve müdahil sayısının çokluğu sebebiyle tutuksuz sanıklar ve tanıklar ile işçi yakınlarının ifadeleri hakim kararıyla geçen günlerde alındı.



#İliç
#altın madeni
#heyelan
#dava

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadro 2025 son durum nedir? Hangi kurum taşeron işçiyi kadroya alacak? Gözler Meclis'e çevrildi: Torba yasayla müjde gelebilir