İliç'te heyelan meydana gelen maden ocağından yaklaşık 180 bin kamyon toprak taşındı

Uslu, İliç'te 13 Şubat'ta altın madeni sahasında meydana gelen heyelanın ardından heyet olarak çeşitli incelemeler yaptıklarını söyledi.
Bölgede yer altı sularının kirlenmesine karşı alınan tedbirler konusunda da yerinde incelemeler yaparak bilgiler aldıklarını anlatan Uslu, şöyle devam etti:
Günlük 3 bin kamyon malzeme taşınıyor
Sahada yoğun çalışmanın olduğuna dikkati çeken Uslu, "Günlük 3 bin kamyon malzeme akan bölgeden alınıyor geçici noktalara, çevresel kirlilikler oluşmasın diye altına membran ve kil serilmiş özel bölgelere geçici olarak sevk ediliyor. Şu ana kadar Valiliğimizden ve ilgili kurumlardan aldığımız bilgiler şunu gösteriyor, 180 bin kamyona yakın malzeme bölgeden kaldırılmış durumda ve bu çalışmalar, yaklaşık 25-30 gün içinde bu hafriyat alma, yığınları taşıma çalışmaları tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.
"Altın madenciliği mevzuatının oluşması için bütün bilgileri raporumuza dercedeceğiz"
Komisyonun amaçlarından da bahseden Uslu, bunlardan birinin kazadaki ihmal süreçlerini araştırmak olduğuna işaret etti.
Kurumları dinlediklerini ve bilim insanlarını dinlemeye başladıklarını dile getiren Uslu, şunları kaydetti: