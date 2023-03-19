|
Reklam
Reklam
Gündem

İlk Evim'in çatısı göründü

İlk Evim projesi kapsamında geçen yıl 25 Ekim’de temelleri atılan Ankara Sincan’daki Muhsin Yazıcıoğlu ve Saraycık mahallelerinde inşa edilen bin 626 konutun çatıları döşenmeye başlandı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
ilk Evim, İlk İş Yerim Ankara.

ilk Evim, İlk İş Yerim Ankara.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’de 80 şehirde 200 bin konutun kuraları tamamlandı. Proje kapsamında 50 bin konutun yapılacağı İstanbul’da ise hafta başında başlayan kuralar devam ediyor. Bir taraftan deprem konutları için çalışmalar sürerken diğer taraftan da sosyal konut projelerinde binalar yükselmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk temelleri 25 Ekim 2022'de törenle atmıştı.

KAT KAT YÜKSELİYOR

Sosyal konut hamlesi kapsamında ilk 5 bin konutun temeli 25 Ekim 2022’de atıldı. Ardından da sırasıyla diğer illerdeki konutların temelleri atıldı. Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak başta olmak üzere kurası tamamlanan birçok ilde binalar kat kat yükseliyor.

SIRA İNCE İŞÇİLİKLERDE

Ankara Çubuk Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi’nde inşa edilen 503 konutluk ve Sincan Saraycık Mahallesi’nde inşa edilen bin 626 konutluk projenin inşaatları büyük oranda tamamlandı. 5 ay gibi kısa bir sürede inşa edilen binaların çatıları kuruluyor. Çatısı kurulan bloklarda sıra duvar ve sıva gibi ince işçiliklere geldi. Sincan Yenipeçenek, Gölbaşı Yurtbeyi, Mamak Ballıkuyumcu mahallelerinde ise konutların plan, proje çalışmaları tamamlandı ve zemin etütleri yapıldı. Yenipeçenek’te 4 bin 800, Yurtbeyi’de bin 545, Ballıkuyumcu’da ise 3 bin 800 konutun inşasına kısa süre içerisinde başlanacak.



#Ankara
#İlk Evim
#İlk İş Yerim
#Sosyal konut
#Deprem konutları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.