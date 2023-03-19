İlk Evim'in çatısı göründü

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’de 80 şehirde 200 bin konutun kuraları tamamlandı. Proje kapsamında 50 bin konutun yapılacağı İstanbul’da ise hafta başında başlayan kuralar devam ediyor. Bir taraftan deprem konutları için çalışmalar sürerken diğer taraftan da sosyal konut projelerinde binalar yükselmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk temelleri 25 Ekim 2022'de törenle atmıştı.

KAT KAT YÜKSELİYOR

Sosyal konut hamlesi kapsamında ilk 5 bin konutun temeli 25 Ekim 2022’de atıldı. Ardından da sırasıyla diğer illerdeki konutların temelleri atıldı. Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak başta olmak üzere kurası tamamlanan birçok ilde binalar kat kat yükseliyor.

SIRA İNCE İŞÇİLİKLERDE

Ankara Çubuk Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi’nde inşa edilen 503 konutluk ve Sincan Saraycık Mahallesi’nde inşa edilen bin 626 konutluk projenin inşaatları büyük oranda tamamlandı. 5 ay gibi kısa bir sürede inşa edilen binaların çatıları kuruluyor. Çatısı kurulan bloklarda sıra duvar ve sıva gibi ince işçiliklere geldi. Sincan Yenipeçenek, Gölbaşı Yurtbeyi, Mamak Ballıkuyumcu mahallelerinde ise konutların plan, proje çalışmaları tamamlandı ve zemin etütleri yapıldı. Yenipeçenek’te 4 bin 800, Yurtbeyi’de bin 545, Ballıkuyumcu’da ise 3 bin 800 konutun inşasına kısa süre içerisinde başlanacak.







