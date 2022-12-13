İlk imza çelişkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un başörtüsüne ilişkin Anayasa değişiklik teklifine imza atmasına ‘tarafsızlık’ eleştirisi getiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, daha önce bunu desteklediği ortaya çıktı.

Özgür Özel, Şentop’un başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine imza atmasını eleştirerek, “Sayın Şentop, tarafsız kalması gerektiğini hiçe sayarak bu kanun teklifine imza atmıştır. Bu noktadan sonra kendisine o makamı boşaltmak düşer” ifadelerini kullandı. Ancak Özel’in Yassıada ile ilgili kanun teklifinin 17 Haziran 2020’de Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında “Öncelikle, Meclis Başkanı’nın yani Sayın Mustafa Şentop’un birinci imza sahibi olması kıymetlidir, önemlidir, beklenendir” demişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Şentop ile teklife imza koymasına ilişkin getirilen ilişkilere “Kasten ya da bilgisizlikle hâlâ anlamayıp ısrar edenler için geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. Eskiden Meclis başkanları kanun teklifi vermişti” dedi. Eski dönemde verdikleri kanun tekliflerinde ilk imzacı olarak yer alan TBMM başkanları bulunuyor. ANAP’lı Mustafa Kalemli 7 kanun teklifine ilk imzayı koyarken SHP/CHP’li Hikmet Çetin 6, DYP’li Hüsamettin Cindoruk ve AK Partili Mustafa Şentop 4, Bülent Arınç 3, MHP’li Ömer İzgi ile AK Partili Cemil Çiçek 2 kanun teklifinde ilk imzacı oldu. Binali Yıldırım, Yıldırım Akbulut ve Köksal Toptan birer tane kanun teklifinde ilk imzacı.

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