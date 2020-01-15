İmamoğlu'nun eşi için kullandığı ifadelere tepki gösteren Prof. Özden Zeynep Oktav unvanını sildi

Terör suçlarından tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye hep birlikte giden Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Pervin Buldan ve Kadir İnanır'a vatandaşlardan ve birçok kesimden tepki geldi.

İMAMOĞLU'DAN EŞİ İÇİN TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA: MASTERI OLAN DOKTORASI OLAN BİR TÜRK KADINI

Eşi Dilek İmamoğlu'nun Demirtaş'ın kitabından uyarlanan "Devran" isimli tiyatro oyununu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile izlemesine gelen tepki ve eleştirilere yönelik soruyu İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense."

Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Pervin Buldan ve Kadir İnanır

PROF. DR. OKTAV TEPKİ OLARAK PROFİLİNDEN UNVANINI SİLDİ

İmamoğlu'nun cevabına tepki gösteren isimlerden biri de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav oldu. Oktav profilinde yer alan unvanı İmamoğlu'nu protesto amacıyla sildiğini açıkladı.