Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi

İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi

16:5311/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 6 kişi hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'ihaleye fesat' iddiasıyla açılan davanın 9'uncu duruşmasında, dosya İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda olduğu için savcılık makamınca mütalaa verilmedi. Duruşma 11 Temmuz'a ertelendi.

Hakkında açılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beraberindeki 6 kişi ile 'ihaleye fesat' karıştırdığı iddiasıyla hakkında açılan dava bugün İstanbul Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 9'uncu kez görüldü. Duruşmaya sanık avukatları ve çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili isim katıldı.


"Mahkemeye mütalaa sunulmadı"


Dava dosyasının 10 Nisan'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi. Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olması nedeniyle savcılık tarafından mahkemeye mütalaa sunulmadı. Hakim tarafından, 'Dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dönüşüne ve dosya aslı döndükten sonra dosyanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdiine' kararı verildi.




#Ekrem İmamoğlu
#ihale
#dava
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GENEL AF ÇIKACAK MI 11 NİSAN 2025! Genel af gelecek mi, af var mı? İnfaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik görüşülüyor mu??