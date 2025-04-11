İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 9'uncu kez ertelendi

Hakkında açılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde beraberindeki 6 kişi ile 'ihaleye fesat' karıştırdığı iddiasıyla hakkında açılan dava bugün İstanbul Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 9'uncu kez görüldü. Duruşmaya sanık avukatları ve çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili isim katıldı.