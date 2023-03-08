İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti.
Uçakla Adıyaman Havalimanı'na gelen Abdullahiyan, Karapınar Caddesi'ndeki bir halı sahada İran Kızılayı tarafından kurulan çadırları inceledi.
Yetkililerden bilgi alarak vatandaşlarla sohbet eden konuk bakan, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Abdullahiyan, Ankara'dan sonra Adıyaman'a geldiklerini söyledi.
'Krizi bir an önce atlatmanızı temenni ediyoruz'
Abdullahiyan, daha sonra Eski Besni Caddesi'nde kurulan konteyner evleri de ziyaret ederek Adıyaman'dan ayrıldı.