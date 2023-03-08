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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Adıyaman'da çadır ve konteyner kentleri ziyaret etti. Abdullahiyan, "Müslüman Türk halkının bu krizi bir an önce atlatmasını temenni ediyoruz." dedi.

18:39 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti.

Uçakla Adıyaman Havalimanı'na gelen Abdullahiyan, Karapınar Caddesi'ndeki bir halı sahada İran Kızılayı tarafından kurulan çadırları inceledi.

Yetkililerden bilgi alarak vatandaşlarla sohbet eden konuk bakan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Abdullahiyan, Ankara'dan sonra Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

'Krizi bir an önce atlatmanızı temenni ediyoruz'

Deprem bölgesindeki İran vatandaşlarının yanlarında olduklarını belirten Abdullahiyan,
"Müslüman Türk halkının bu krizi bir an önce atlatmasını temenni ediyoruz. İran Kızılayına da özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü İran Kızılay Başkanlığı, buraya gelen ilk uluslararası ekipler arasında yer alarak zamanında insanları canlı bir şekilde enkaz altından çıkarmayı başardılar."
diye konuştu.

Abdullahiyan, daha sonra Eski Besni Caddesi'nde kurulan konteyner evleri de ziyaret ederek Adıyaman'dan ayrıldı.

#İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
#Deprem
#Çadırkent
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