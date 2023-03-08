İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti.

"Müslüman Türk halkının bu krizi bir an önce atlatmasını temenni ediyoruz. İran Kızılayına da özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü İran Kızılay Başkanlığı, buraya gelen ilk uluslararası ekipler arasında yer alarak zamanında insanları canlı bir şekilde enkaz altından çıkarmayı başardılar."