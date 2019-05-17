İşçilerden CHP’ye isyan

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 9’uncu Geleneksel Basın İftarı’nda konuştu. Arslan, Bolu Belediyesinde 97 kişinin işten çıkarıldığını, Belediye Başkanıyla işten çıkarmaların durdurulması ve çıkarılanların işe alınması için görüşme yapıldığını belirterek, "Aksi halde üyelerimizle beraber Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş gerçekleştireceğimizi ifade ettik. Amacımız arkadaşlarımızın işlerine kavuşmasını sağlamak. Eylemi arkadaşlarımız işe dönünceye kadar devam ettireceğiz" dedi.

Mahmut Arslan

CHP VE HDP’DEN EMEKÇİYE BASKI

Arslan, “Bir kısım CHP’li ve HDP’li belediyelerdeki baskılar, tehditler, yıldırma politikaları işten atmaya kadar varan tehditler devam ediyor. Biz de mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu. CHP’den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, göreve gelmesinin ardından 97 taşeron işçinin işine son vermişti. Belediyelerde yönetimlerin değişmesinden sonra üyelerin sendika değiştimesi konusunda da bilgi veren Arslan şu ifadeleri kullandı:

ÜYELERİMİZ ZORLA İSTİFA ETTİRİLİYOR

"Günlük olarak sendikalarımızdan rakamlar alıyoruz. Bugünkü rakamlar Hak-İş'e bağlı üç sendikamızla ilgili, 11 bin 500 üyemizin sendikalarımızdan istifa ettirildiği konusudur. Ağırlıklı olarak İstanbul'da Küçükçekmece ve Esenyurt, Bolu, Bilecik, Manisa, Akhisar, İzmir, Menderes, Artvin ve Antalya. Bazı CHP'li belediyelerde genelgeler yayımlandı, sendikal tercihlere müdahale edilmemesi konusunda. Bu müdahalelerin yasal haklara müdahale olacağından yola çıkarak bir kısım olumlu gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı."