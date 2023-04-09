İskenderun Limanı ticarete başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da depremzedelerle iftar yaptı. Programda yaptığı konuşmada vatandaşların karşılaştığı sıkıntıların bertaraf edilmesi için bütün gayretin gösterildiğini belirten Soylu, "Elbette kayıpları geri getiremeyiz, ama deprem bölgesindeki her yerleşim yeri, eskisinden daha güvenli olacak. Sizi, Allah'ın izniyle bir yıl sonra taşıyacağımız konutlar çok daha güvenli olacaktır." dedi.