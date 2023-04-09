İskenderun Limanı ticarete başladı

İskenderun Limanı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konteynerlerde çıkan yangın nedeniyle ticari faaliyetlerine ara verilen İskenderun Limanı yeniden faaliyete başladı. Dün İsrail bandıralı bir yük gemisi kabul eden limanın, haziran sonu tam kapasite çalışır hale gelmesi bekleniyor.
YANGINDAN 1600 KONTEYNER ETKİLENDİ
Depremin ardından çıkan yangın nedeniyle faaliyetleri durma noktasına gelen liman yangında zarar görmezken, bin 600 konteyner yangından etkilendi. Yangın esnasında 16 bini aşkın konteynerin bulunduğu limanın yüzde 10’u zarar görürken, yangın çıkan alan denize ve yola 250 metre uzaklıkta etrafı boş bir alanda çıktığı için faciadan dönüldü. Etkilenen konteynerlerin ihracat konteyneri olduğu ve içinde zararlı kimyasal ve patlayıcı madde bulunmadığı belirtiliyor.
ÜST ÜSTE DEVRİLDİLER
Yeni Şafak’a konuşan liman yetkilileri, 6 Şubat’taki depremlerden sonra konteynerlerin üst üste devrildiğini, pamuk, elyaf, halı, kağıt hamuru ve kimyasal yağ yüklü olan konteynerlerde sürtünme sonucu oluşan kıvılcımların tutuşmaya yol açtığını ifade etti. Yanan alan denizden 250 metre uzaklıkta yer alırken, hava şartlarının kötü olması nedeniyle söz konusu konteynerler hala sağa sola devrilmiş vaziyette bulunuyor. Üçüncü günde kontrol altına alınan yangına ilişkin yanan konteynerlerde da hasar tespit çalışması da yapılacak.
Bilim kurulu çalışacak
Depremler, limandaki yangının yanı sıra, İskenderun sahil şeridindeki ana kara levhasının çökmesine, deniz suyunun yükselmesine de neden oldu. Bunu engellemek üzere İskenderun sahil şeridine tahkimat yapıldı. Yükselen deniz suyunu önlemek için Bilim Kurulu öncülüğünde çalışma başlatılacağı öğrenildi.