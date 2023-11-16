İslam'a küfürler edip 'Gazzeli çocukların başlarıyla top oynayacağım' diyen zanlı bu kez tutuklandı

Sosyal medyadan Filistinlilere saldırıya destek veren ve İslam'a hakaret savuran zanlı tutuklandı.
Eskişehir’de Yunus Esad Kuzgun, sosyal medyada paylaştığı videoda İslam'a, dini değerlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail'in saldırısına destek verdi.
"Kafatasları ile futbol oynayacağım'
Gözaltına alındı serbest bırakıldı
Skandal sonrası harekete geçen emniyet birimleri zanlıyı gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konulan Kuzgun, serbest bırakıldı.
Başsavcılık itiraz etti yeniden gözaltına alınıp tutuklandı
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Kuzgun’un serbest bırakılmasına itiraz etti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan Yunus Esad Kuzgun, yeniden sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.