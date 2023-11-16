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İslam'a küfürler edip 'Gazzeli çocukların başlarıyla top oynayacağım' diyen zanlı bu kez tutuklandı

Sosyal medyada paylaştığı videoda İslam'a, dini değerlere küfürler savuran ve katledilen masum Filistinlilere “Gazzeli çocukların başlarıyla top oynayacağım” diyen Yunus Esad Kuzgun isimli zanlı gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan Kuzgun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı.

20:20 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:23 - 17/11/2023 Cuma
DHA
Sosyal medyadan Filistinlilere saldırıya destek veren ve İslam'a hakaret savuran zanlı tutuklandı.

Sosyal medyadan Filistinlilere saldırıya destek veren ve İslam'a hakaret savuran zanlı tutuklandı.

Eskişehir’de Yunus Esad Kuzgun, sosyal medyada paylaştığı videoda İslam'a, dini değerlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail'in saldırısına destek verdi.

"Kafatasları ile futbol oynayacağım'

Kuzgun'un paylaştığı videoda,
"Ben de Arap soykırımını destekliyorum. Filistinli bebeklerin, kafası kopartılmış bebeklerin kafatasını futbol topu olarak kullanmak için çadıra ben de geliyorum"
dediği görüldü.

Gözaltına alındı serbest bırakıldı

Skandal sonrası harekete geçen emniyet birimleri zanlıyı gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konulan Kuzgun, serbest bırakıldı.

Başsavcılık itiraz etti yeniden gözaltına alınıp tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Kuzgun’un serbest bırakılmasına itiraz etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan Yunus Esad Kuzgun, yeniden sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




#Eskişehir
#Filistin
#Gözaltı
#Tutuklama
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