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Kara para aklama soruşturması: Candan kardeşler tutuklandı

'Suç gelirlerini aklama' ve 'dolandırıcılık' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan sözde sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan kardeşi Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu üç şüpheli tutuklandı.

19:13 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 19:26 - 16/11/2023 Perşembe
AA
Bahar ve Nihal Candan kardeşler

Bahar ve Nihal Candan kardeşler

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla yakalanan Alisya Bahar Candan ve kardeşi Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Suçlamaları kabul etmediler

Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'e, poliste yaklaşık dörder saat süren ifadelerinde kendilerine 20'den fazla soru yöneltildiği ve suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

İfadesi sırasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hesabına 12 milyon lira geldiği yönündeki açıklamaları hatırlatılan Candan'ın, bu paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği belirtildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan 3 şüpheli, buradaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Candan kardeşler tutuklandı

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.


Nihal Candan ve Bahar Candan'ın gözaltına alındığı operasyonda kilit isim CHP'li doktor çıktı
Nihal Candan ve Bahar Candan'ın gözaltına alındığı operasyonda kilit isim CHP'li doktor çıktı

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan ile Hacı İsrafil S. önceki gün yapılan operasyonda yakalanmışlardı. Fenomenlere ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmanın kilit isminin İstanbul'da kliniği bulunan doktor Refik Ersin Eroğlu olduğu tespit edildi. İstanbul'da doğum kliniği sahibi olan ve genel seçimlerde İstanbul 2'nci bölgeden CHP'nin milletvekili adayı olan doktor Refik Ersin Eroğlu'nun sözde TMSF'den alacakları otomobillerin listesini kurbanlarına attığı, İstanbul'da düzenlenen toplantılara katılarak mağdurları ikna ettiği öğrenildi. Şüphelinin operasyondan önce yurt dışına çıktığı ve şu anda firari olarak arandığı belirtildi.

Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı: 'Sazan sarmalı' davasında mütalaa açıklandı
Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alınmıştı: 'Sazan sarmalı' davasında mütalaa açıklandı

Bir TV programındaki moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı. Candan kardeşlerin, 6 ay önce tutuklanan Onur Apaydın ile bağlantılı oldukları öğrenilmişti. Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada örgüt lideri Eren Koç'un 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.


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#Tutuklama
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