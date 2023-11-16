Türkiye, peş peşe sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan operasyonlara kilitlendi. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından gözler Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlere çevrildi. Gözaltına alınan sözde sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı. İşte bugün adliyeye sevk edilen sözde fenomenlerin ifadelerindeki dikkat çeken detaylar ortaya çıkarken arama motorlarında Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin alacağı cezalar aratılır oldu. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan'ın cezası ne zaman belli olacak? Bahar Candan ve Nihal Candan ne ceza alacak? Bahar Candan ve Nihal Candan'ın cezası belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde?