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İslam'a ve Filistinlilere küfreden zanlı yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Sosyal medyada paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dini değerlere ve Filistinlilere küfürler savuran Yunus Esad Kuzgun isimli zanlı tutuklandı. Zanlı, gün içerisinde gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Kuzgun'un serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

20:20 - 16/11/2023 Perşembe
DHA
Sosyal medyadan Filistinlilere saldırıya destek veren ve İslam'a hakaret savuran zanlı tutuklandı.

Sosyal medyadan Filistinlilere saldırıya destek veren ve İslam'a hakaret savuran zanlı tutuklandı.

Eskişehir’de Yunus Esad Kuzgun, sosyal medyada paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı'na, dini değerlere ve Filistinlilere hakaret ederek, İsrail'in saldırısına destek mesajları yazdığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konulan Kuzgun, serbest bırakıldı.

Başsavcılık itiraz etti yeniden gözaltına alınıp tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Kuzgun’un serbest bırakılmasına itiraz etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan Yunus Esad Kuzgun, yeniden sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.




#Eskişehir
#Filistin
#Gözaltı
#Tutuklama
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