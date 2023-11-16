İslam'a ve Filistinlilere küfreden zanlı yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

'Suç gelirlerini aklama' ve 'dolandırıcılık' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan sözde sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan kardeşi Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu üç şüpheli tutuklandı.