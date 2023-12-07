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İsmailağa Cemaati'nden Gazze için büyük dua buluşmasına davet

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, yüreği Filistinli mazlumlarla birlikte atan tüm herkesi Gazze için büyük dua buluşmasına davet etti. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze’de yaşanan soykırımın son bulması için yapılacak dua etkinliğinin 9 Aralık Cumartesi günü yatsı namazını müteakip Fatih Camii'nde büyük hocaların teşrifleriyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Semih Bozkuş
22:50 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 22:55 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfınca Gazze için büyük dua buluşması düzenlenecek.
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfınca Gazze için büyük dua buluşması düzenlenecek.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, vatandaşları Fatih Camii'nde Gazze için düzenlenecek dua etkinliğine davet etti.

Terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara tepki gösteren İsmailağa Cemaati, anlamlı bir etkinliğe hazırlanıyor.

İsmailağa Camiası'nın resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından 9 Aralık Cumartesi günü Fatih Camii'nde dua etkinliği düzenleneceği duyuruldu.

Gazze’de yaşanan soykırımın son bulması ve Filistinlilerin felaha kavuşması için yatsı namazını müteakip yapılacak dua etkinliğinde büyük hocaların teşrifiyle 14 secdelerin yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan Gazze için ellerin semaya açılacağı etkinlikte hanımlara yer ayrıldığı da belirtildi.

"Soykırımın sorumluları en ağır şekilde cezalandırılmalı"

İsmailağa Camiası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’de yaşanan soykırımın son bulması, Filistinli kardeşlerimizin felâha kavuşması ve mazlum Müslüman kardeşlerimize duâ niyetiyle 9 Aralık Cumartesi günü yatsı namazını müteakip Fatih Camii’nde buluşuyoruz!

Büyük hocalarımızın teşrifleriyle, Gazze için 14 secdeleri yapıp ellerimizi semâya kaldırılacağımız duâ buluşmasına tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz. Duâ buluşmasında, hanımlara da yer ayrılmıştır.

İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı ve altmışıncı günde şehid sayısının 16 bini aştığı saldırıların bir an önce son bulmasını diliyoruz. İnsanlık tarihine kara leke olarak geçen bu soykırımın sorumlularının uluslararası savaş suçlusu olarak en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz."


#İsmailağa Cemaati
#İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı
#Gazze
#Dua
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