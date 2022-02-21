Huzur Mahallesi’nin huzuru kaçtı: 9 aydır uyuyamıyoruz

İddiaya göre Sarıyer Huzur Mahallesi’ndeki bir binanın 4. katındaki daire yaklaşık bir yıl önce stüdyoya çevrildi. Buradan gece gündüz gelen gürültü ise en başta bitişikteki binada yaşayanları olmak üzere tüm mahalleliyi canından bezdirdi. Daireden gelen gürültü nedeniyle uykularının kaçtığını söyleyen mahalleli duruma isyan etti. Stüdyonun bulunduğu binanın önünde toplanan mahalleliler tepkilerini dile getirdi. O sırada iddiaların hedefinde olan stüdyo sahibinin bir yakını da oraya gelince kısa süreli gerginlik yaşandı. Duruma isyan eden mahallelilerden Serpil Fırat, “ Ben bu sabah ezanla uyandım. Eşimin elindeki böreği alıp fırlatmış bu adam. Kapılar açık, asansörler çalışıyor. Merdiven başımıza düşecek. Sürekli böyle, sürekli polis geliyor. İzni var diyorlar. Gecenin ikisinde izin mi olur? Ben çocuğumu dışarı salamıyorum. Biz terk mi edelim evimizi bu saatten sonra ” dedi.



“Her yerde şikayetim var”

REKLAM



Sabah çıkan tartışma sonrası konuşan mahallelilerden Ahmet Fırat , “Gürültüden dolayı saat beş buçukta ben yataktan fırladım. 6 buraya indik, polis geldi. Karakola gittik. İkimiz de birbirimizden şikayetçi olduk. Bu bir senedir sürüyor. 15-20 sefer belki de 30 sefer şikayet ettik. Her yerde şikayetim var. Böyle bir rezillik olur mu? Yolu kapatıyorlar bu benim hakkım diyor” dedi.

“Evimde 9 aydır uyuyamıyorum”



Yaşadıkları durumu gözyaşları içinde dile getiren mahalleli Ümit Fırat , “Burada bebeğim var. Bu bebek erken doğdu. Gürültü var gürültü. Sürekli olarak gecenin 1’inde tadilat, asansör inip çıkıyor. Ben ağlıyorum. Evimde ben 9 aydır uyuyamıyorum. Biz söylediğimizde valilikten iznim var diyor. Valiliğe de gittim sordum. Valilik bana biz çekim iznini sokağa veriyoruz, iç mekanlara karışmıyoruz diyor. Benim bebeğim erken doğdu stresten” diye konuştu.

“Bebeğimi gündüz sokakta uyutuyorum”

REKLAM



Ümit Fırat’ın eşi Lesia Fırat ise, “ Bir sene zaten geçti. Öncelikle dört beş ay tadilat vardı. Ne kadar gürültü vardı, kayıtları var. Evde duramıyoruz. Sonra müzik sesi gelmeye başladı. Gece kulübü gibi çalıyor müzik. Duramazsınız sanki parti veriyor. Film çekilirken zaten evden kaçmak lazım. Bütün malzemelerin taşınma sesi bizim yatak odasına geliyor. Yatak odamızda bebeğin yatağı duruyor. Çocuk küçükken uyuyordu. Çünkü sesleri anlayamıyordu. Ama şimdi uyuyamıyor. Gürültüden korkuyor. Saat gece üçte eşya aşağıdan yukarıya taşınıyor. Gürültü olmaz mı? Çocuğum evde rahat duramıyor. Erken de doğum oldu, evimizde rahat oturamıyoruz. Çünkü sürekli gürültü içindeyiz. Uyumak yok. "

REKLAM

"Bebeğim şimdi sokakta uyudu. Sokakta uyuyor ama evde uyuyamıyor. Her gün gündüzleri sokakta uyutuyorum. Gürültüden korkudan gece uyanıyor. Biz bu gece gerçekten uyumadık. İki gündür tadilat vardı. Saat gece birde yatak odasından çocuğu aldık. Başka odaya taşıdık. Çünkü müzik çalıyordu. Bir senedir kendi yatak odamızda yatamıyoruz” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 6 Uzundere’de bulunan, dünyanın 3’üncü, Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan ve UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesi susuz kaldı. Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelalenin, bu günlerde hem eski manzarasından hem de eski yoğunluğundan eser yok. 1700’lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı’nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte. Eski halinden eser yok: Kaya parçasına dönüştü görenler şaşırıyor Asya ve Avrupa'nın bilinen en yüksek şelalesi olan, UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesinde bir damla su kalmadı. Yılın 4 mevsimi binlerce turisti ağırlayan şelalenin bu hali drone ile havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 10 “Ölümsüz Türk\" denilerek sosyal medyada dolaşan bir video dünyayı hayrete düşürdü. Sosyal medyada kısa zamanda binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler, \"399 yaşında\" olduğu iddia edilen adama ait. Bilindiği üzere 118 yaşındaki Kane Tanako 'Dünyanın En Yaşlı İnsanı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini almıştı. Ancak sosyal medyada yayılan bu görüntü tüm dünyanın adeta gündemine oturdu.<br><br> TÜRK OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR<br><br>Sosyal medyanın kısa zamanda en çok konuştuğu konulardan biri haline gelen videoda adamın 399 yaşında ve Türk olduğu iddia edilince izleyenler şaşkına döndü. Öte yandan oldukça yaşlı olduğuna şüphe olmayan bu adamın zor hareket ettiği ve zayıflıktan kemiklerinin göründüğü de gözlerden kaçmadı.<br><br> GERÇEK YAŞI 109 <br><br>Adamın akrabası konuyla ilgili açıklama yaparak iddialara cevap verdi. Sosyal medyada yayılan görüntünün sonrasında yaşlı adamın akrabası, adamın 399 değil 109 yaşında olduğunu açıkladı. TÜRK DEĞİL TAYLANDLI<br><br>Yaşlı adamın akrabası konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu kişinin Türk olmadığını ve Taylandlı olduğunu söyledi.<br><br> Tiktok'da paylaşılan ve binlerce kez izlenen videoya yorum yağdı. Yerel basında yer alan bilgilere göre; ismi Luang olan adamın 12 Ağustos 1913'te doğduğu ve 77 yıl boyunca da Budist keşiş olarak hizmet ettiği iddia edildi.<br> Ona 'yaşayan ölü' diyorlar: '399 yaşındaki Türk' videosu sosyal medyada viral oldu Dünyanın en yaşlı insanı görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. 399 yaşında olduğu ve Türk olduğu iddia edilen adamın videosu görenleri hayrete düşürdü. Çoğu kişi 300 yaşına kadar yaşamanın mümkün olmadığını düşünürken videodaki adamın görüntüsü oldukça yaşlı olduğunun kanıtı. Konuyla ilgili olarak videodaki adamın bir akrabası tarafından açıklama geldi. İşte dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilen adam ve gerçek yaşı... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder