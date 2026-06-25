Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Havalimanı günlük 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı günlük 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

23:3125/06/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, 15-21 Haziran'da günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) söz konusu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1394 uçuşla Amsterdam, 1387 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1318 uçuşla Londra Heathrow ile 1316 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.




#Eurocontrol
#İstanbul Havalimanı
#Avrupa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e-Karne ne zaman erişime açılacak? 2026 e-Okul VBS karne sorgulama