Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Avrupa’nın en dakik havalimanı' oldu

“Meydan Otoritesi HEAŞ olarak hedefimiz, misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutarken, operasyonel mükemmelliği esas alan anlayışımızla ülkemizin havacılık vizyonuna katkı sunmaya devam etmektir. Bu veriler elbette anlık bir başarı değil, adım adım işlenen bir planlamanın sonucu olmakla birlikte, Sabiha Gökçen'in yalnızca yüksek trafik hacmini başarıyla yöneten bir havalimanı olmanın yanı sıra aynı zamanda operasyonel verimlilikte Avrupa'nın referans noktalarından biri haline geldiğini göstermektedir. Elde edilen bu başarı, yoğun hava trafiğini emniyetli, sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yönetme kabiliyetimizle, paydaşlarımızla oluşturduğumuz güçlü koordinasyonun ve uzun vadeli planlama anlayışımızın somut bir sonucudur.”