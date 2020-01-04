İstanbul Havalimanı'nda değeri 310 bin lira bufalo boynuzu ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda nesli tehlike altında olduğu için ticareti yasak olan piyasa değeri 310 bin lira olan 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi.

Değeri 310 bin lira 77 adet bufalo boynuzu.



310 BİN LİRA DEĞERİNDE 77 BOFALO BOYNUZU YAKALANDI

Yolcular, 'gümrüğe tabi eşyam yoktur' beyanı anlamına gelen 'Yeşil Hattı' kullanarak ülkeye giriş yapmak üzere iken gümrük muhafaza ekipleri tarafından durduruldu.

Gümrük muhafaze ekipleri tarafından yakalandı.

Valizleri önce x-ray taramasına tabi tutulan yolculara, daha sonra da üst araması yapıldı. İki şahsın bagajlarında toplam 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi. Ele geçirilen bufalo boynuzlarının gümrüklenmiş değerinin 310 bin lira olduğu belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen bufalo boynuzları, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.