İstanbul merkezli 3 ilde 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' operasyonu: 5 gözaltı

09:4525/03/2026, Çarşamba
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, bazı sitelerin Türkiye’de izinsiz kaldıraçlı işlem aracılığı yaptığı tespit edildi.
İstanbul merkezli 3 ilde izinsiz sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle, "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri üzerinden "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" yürüten zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Ankara ve Muğla'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.



