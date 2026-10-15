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İstanbul merkezli uluslararası uyuşturucu operasyonunda sözde "baronlar" deşifre edildi

İstanbul merkezli uluslararası uyuşturucu operasyonunda sözde "baronlar" deşifre edildi

10:22, 15/10/2026, Perşembe
AA
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İstanbul merkezli uluslararası uyuşturucu operasyonunda sözde "baronlar" deşifre edildi
Toplam 47 şüphelinin yakalandığı operasyonda Almanya, Hollanda, İran, Kuzey Makedonya ve Türkiye'de yakalanan tonlarca uyuşturucudan sorumlu, aralarında otel, petrol, lojistik, kuyumcu, döviz bürosu işletmecileri olan elebaşlarının suçlarını gizlemek için ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundukları belirlendi

İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 47 şüphelinin yakalandığı operasyonda örgütün "baron" diye nitelendirilen sözde yönetici kadrosu ortaya çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yönettiği, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) destek verdiği uluslararası uyuşturucu suç örgütüne yönelik düzenlenen, 47 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Kriptolu SkyECC platformu üzerinden haberleşen uluslararası uyuşturucu suç örgütünün mesajlarını "Ortak Soruşturma Ekibi (Joint Investigation Team)" ile birlikte deşifre eden ve kimliklerini açığa çıkaran polis ekipleri, özellikle eroin üretiminin başında olan "baron" diye tabir edilen şüphelileri tespit etti.

Almanya, Hollanda, İran, Kuzey Makedonya ve Türkiye'de yakalanan tonlarca uyuşturucudan sorumlu olan, aralarında otel, petrol, lojistik, kuyumcu, döviz bürosu işletmecilerinin bulunduğu elebaşlarının suçlarını gizlemek için ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundukları, sosyal faaliyetlere katıldıkları ortaya çıkarıldı.

Her aşamadan bir "baron" sorumlu

Polis ekipleri, yapılan titiz çalışmaların sonucunda gözaltına aldıkları uyuşturucu suç örgütünün elebaşlarının hepsinin bir aşamadan sorumlu olduklarını belirledi.

Ekiplerce "asit baronu" diye nitelendirilen E.I'nın Avrupa'dan temin ettiği ham maddeleri İran'a götürdüğü, burada eroin ürettirdiği, E.H'nin ise uyuşturucuları Türkiye'ye getirmekten sorumlu olduğu, zanlının uyuşturucuların katırlarla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden ülkeye getirilmesini organize ettiği tespit edildi.

Ülkeye sokulan uyuşturucuların batı illerine götürülmesinin ise şüpheli C.G. tarafından sağlandığını ortaya çıkaran ekipler, üretilen zehrin daha sonra "abla" diye bilinen G.D'ye teslim edilerek depolandığını belirledi.

Uyuşturucunun yurt dışı sevkiyat sorumlusu "baroniçe" olarak bilinen N.A'nın kontrolünde H.C. tarafından Avrupa ülkelerine gönderildiği, M.A. isimli zanlının ise Hollanda'daki dağıtımı yaptığı ortaya çıkarıldı.

Tüm tespit ve çalışmaların ardından yapılan operasyon kapsamında çoğu sözde baronlara ait 7 milyar 657 milyon lira değerindeki 163 kişiye ait banka hesapları ile kripto varlıklar, 556 taşınmaz, 155 motorlu taşıt ve 71 şirketteki ortaklık paylarına el konuldu.

Operasyon

İstanbul narkotik polisi, çalışmalarda, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütünün farklı ülke ve illerde uyuşturucu madde imalatını, sevkiyatını ve dağıtımını organize ettiğini belirlemişti.

Örgüt elebaşlarının uyuşturucu ticaretinin organizasyonu, kimyasal maddelerin temini ile uluslararası sevkiyatların nakliye ve lojistik süreçlerinde görev aldığı tespit edilmiş, şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle örgütün uluslararası tedarik ve sevkiyat faaliyetleri ile yurt içindeki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar ortaya çıkarılmış, şüphelilerin toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu belirlenmişti.

Tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması amacıyla 13 Ekim'de 13 ilde 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli yakalanmıştı.

Çalışmaların devamında 5 zanlının daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 47'ye yükselmişti.


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Başlıklar :baronİstanbuloperasyonuyuşturucu
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