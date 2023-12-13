İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan yüzde 100 zam talebi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu.
Kendisi de plaka sahibi olan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı
Eyüp Aksu
, taksi plakalarının ucuz kaldığını, 20 milyon TL olması gerektiğini söyledi.
"Taksi plakası gerçek değerinde değil"
"Taksi plakası gerçek değerinde değil"
Aksu,
"Algı operasyonları nedeniyle taksi plakası fiyatlarında gerileme oldu. Faizlerin yüksek olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de sürekli 5 bin yeni plaka arz edilmesine yönelik hamleleri plaka fiyatlarını düşürüyor. Biz belediyeden bu plakaları ihaleye girerek aldık. O tarihlerde gayrimenkul, arsa, dolar gibi enstrümanları kıyaslarsak 20 milyon lira olmalı. Her şey yüzde 100-200 arttı, taksi plakası gerçek değerinde değil"
dedi.
'Taksi ücretleri toplu taşımayla eşit hale geldi'
'Taksi ücretleri toplu taşımayla eşit hale geldi'
Taksi plakası kiralarının da düşük olduğunu söyleyen Aksu,
"Kiralar çok düşük, ücretlerimiz toplu taşımayla eşit hale geldi. 3-4 kişi birleşiyor taksiyle gidiyor, toplu taşımaya binseler daha fazla ödüyorlar. Plaka kiraları 25 bin lira civarında ve oldukça düşük"
ifadesini kullandı.
Aksu
"Taksimetre ücret tarifelerinin en az yüzde 100 artmasını istiyoruz. Böylece toplu taşımadan farklı olalım, aramızdaki makas kapansın"
dedi.
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7 dakika önce