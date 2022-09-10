İstanbul Valiliği'nden metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Üç yaralımız yoğun bakımda

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."

#Avcılar’da dün meydana gelen #metrobüs kazasında

yaralanan 99 hemşehrimizden

88’i şükürler olsun taburcu oldu.



3 yaralımızın yoğun bakımda,

8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor.



Yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum.#GeçmişOlsun#İstanbul REKLAM September 10, 2022

DÖRT METROBÜS KAZAYA KARIŞTI

Kaza dün saat 18.30 sıralarında Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden metrobüs şoförü karşı şeritten gelen bir başka metrobüsle çarpıştı.

Arkadan gelen iki metrobüs de kaza yapan metrobüslere çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da kazada yaralanan 50 kişinin, ambulanslarla hastaneye sevk edildiği, 49 yaralının ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi gördüğü belirtildi.

METROBÜS KAZASININ SANİYELER ÖNCESİ KAMERADA

Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Metrobüs şoförünün kazadan hemen önce "İyi değilim ambulans çağırın" diyerek kontrolü kaybedip, bariyerlere doğru yöneldiği anlar metrobüsün güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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OYNAT 00:32 Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı Avcılar'da dün meydana gelen ve 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası öncesine ilişkin an, araç içi kamerasına yansıdı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nın kaza öncesinde 'Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum.' dediği duyuluyor.



Şoförün bu sırada elini başına götürerek alnını tuttuğu ve seyir halinde olduğu şeritten çıktığı görüntülerde yer alıyor. BiP'te paylaş

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