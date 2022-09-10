Gündem İstanbul Valiliğinden metrobüs kazasına ilişkin açıklama Üç yaralımız yoğun bakımda
İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Üç yaralımız yoğun bakımda

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi. Kazanın, metrobüs şoförünün baygınlık geçirmesi nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
​İstanbul Valiliğinden metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Üç yaralımız yoğun bakımda
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."

Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 99 kişi yaralandı
GÜNDEM
Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 99 kişi yaralandı

DÖRT METROBÜS KAZAYA KARIŞTI

Kaza dün saat 18.30 sıralarında Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden metrobüs şoförü karşı şeritten gelen bir başka metrobüsle çarpıştı.

Arkadan gelen iki metrobüs de kaza yapan metrobüslere çarptı.

Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
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Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinden ilk görüntüler

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da kazada yaralanan 50 kişinin, ambulanslarla hastaneye sevk edildiği, 49 yaralının ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi gördüğü belirtildi.

METROBÜS KAZASININ SANİYELER ÖNCESİ KAMERADA

Avcılar'da metrobüslerin kafa kafaya çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Metrobüs şoförünün kazadan hemen önce "İyi değilim ambulans çağırın" diyerek kontrolü kaybedip, bariyerlere doğru yöneldiği anlar metrobüsün güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı
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Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı
Avcılar'da dün meydana gelen ve 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası öncesine ilişkin an, araç içi kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nın kaza öncesinde 'Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum.' dediği duyuluyor.

Şoförün bu sırada elini başına götürerek alnını tuttuğu ve seyir halinde olduğu şeritten çıktığı görüntülerde yer alıyor.


Metrobüs kazasında yüze yakın kişi yaralandı İmamoğlu'ndan çıt çıkmadı
GÜNDEM
Metrobüs kazasında yüze yakın kişi yaralandı İmamoğlu'ndan çıt çıkmadı

Metrobüs yolunda insan seli: Binlerce kişi yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı
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Avcılar Şükrübey durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.
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Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
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Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
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Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
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Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
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Metrobüs yolunda insan seli: Binlerce kişi yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı
Avcılar'da meydana gelen kazanın ardından kilometrelerce metrobüs kuyruğu oluşurken vatandaşlar çareyi metrobüs yolunda yürümekte buldu. Binlerce kişi kilometrelerce yol yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı.


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