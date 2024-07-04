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İstanbul'da akılalmaz olay: Boynundan giren mermi çenesine saplandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 18 yaşındaki Aykan Yazar, yolda yürüdüğü sırada yanından geçen bir otomobildeki kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşun 17 yaşındaki gencin boynundan girip ağzında kaldı. Çene kemiğine kurşun saplanan Yazar ameliyat oldu.

17:37 - 4/07/2024 Perşembe
DHA
Polis ekipleri ise kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri ise kimliği belirsiz magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde 18 yaşındaki Aykan Yazar, yolda yürüdüğü sırada yanından geçen bir otomobildeki kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çene kemiğine kurşun saplanan Yazar ameliyat oldu. Yazar, "Yanımızdan bir araba geçti silah sesi geldi. Ben bir anda hissettim vurulduğumu. Koşmaya başladım arkadaşım da koşuyor. Ben yüzümü kapattım. Yüzümü bir açtım kanlar dökülmeye başladı" dedi.


Olay, 1 Temmuz Pazartesi günü Pendik Velibaba Mahallesi'nde yaşandı. 18 yaşındaki Aykan Yazar arkadaşıyla birlikte evine doğru yürüyordu. Bu sırada seyir halindeki bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi, Yazar ve arkadaşına ateş etti. Kurşun Yazar'ın boynuna isabet ederken, arkadaşı şans eseri yaralanmadı. Neye uğradığını şaşıran Yazar boynunu tuttu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Aykan Yazar'ın boynuna giren kurşunun çene kemiğine saplanarak dilinin altında kaldığı belirlendi. Aykan Yazar ve ailesi saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan 18 yaşındaki Yazar bugün ameliyat oldu.


"Bir anda hissettim vurulduğumu"

Saldırıya uğrayan Aykan Yazar yaşadıklarını anlattı. Yazar,
"Arkadaşımla birlikte eve doğru gidiyorduk. Uzaktan silah sesleri gelmeye başladı. Sesler gelmeye başlayınca, dedim ki arkadaşıma 'Silahlarla gelmeye başlarlarsa direk çimenlere atlayalım ki bize bir şey yapmasınlar'. Yanımızdan bir araba geçti silah sesi geldi. Ben bir anda hissettim vurulduğumu. Koşmaya başladım arkadaşım da koşuyor. Ama ben yüzümü kapattım. Ben yüzümü bir açtım kanlar dökülmeye başladı. Arkadaşım korktu baya. 'Sakin ol, ambulansı arayın' dedim. Ambulans geldi direk aldılar beni. Mermi boynumdan giriyor hiçbir damara değmeden dişimin oraya çarpıp duruyor. Ameliyat sıramı bekliyorum şu anda. Saat biraz geçti. 00.00 civarıydı. Yol bomboştu. Araba yanımda sıkmadı. Geçti beni. Camdan zıpladı uzattı sıktı"
dedi


#İstanbul
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