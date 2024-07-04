Almanya'dan gelen gurbetçi aile kâbusu yaşadı: Molada otomobilde uyurken gasbedildiler

Olay, 1 Temmuz Pazartesi günü, saat 02.30 sıralarında, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre; Yusuf Bayram, eşi Fatma Bayram ve üç çocuğuyla birlikte hem yaz tatillerini geçirmek, hem de sağlık kontrollerini yaptırmak için Almanya'nın Hannover şehrinden İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.
22 saatlik yolculuğun ardından sınır kapısını geçen aile, Lüleburgaz'da bir tesise ait otoparkta mola verdi.
Aile otomobilde uyuduğu sırada, kimliği belirlenemeyen saldırgan, önce Yusuf Bayram'ın bulunduğu taraftaki ön sağ camı kırdı.
Elindeki kesici aletle Yusuf Bayram'a saldıran şüpheli, Fatma Bayram'a ait çantayı alarak kaçtı.
Yaklaşık 10 bin avro maddi kayba uğradığını ifade eden Bayram, olayı hafif sıyrık ve kesiklerle atlattı.
Aile, olayın hemen ardından eşyalarının çalındığını fark ederek acil çağrı hattını arayıp durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, camın buji parçası ile kırıldığını, ön iki lastiğin de kesici bir aletle patlatılmış olduğunu tespit etti.
'Çantanın çalındığını sonradan fark ettim'
'8-10 bin avro civarında maddi kayıp var'
Bayram, "İşin kötüsü, jandarma mıntıkası 45 dakika sonra geldi. Bayağı uzun bir süre bekledim. Yardımcı olan vatandaşlar da bir yerden sonra gitmek, seyir haline geçmek zorunda kaldılar. Ne ambulans geldi, ne sağlık problemimi soran oldu. Darptan sonra hastaneye rapora bile gidemedim ben. Apar topar karakola gidip ifademizi verdik. Çalınan çantada tabi ki belirli bir miktar nakit para, yakın zamanda eşim annesini kaybetti; ondan kalan değerli eşyalar, yine cüzdanın içinde çocuklarımın sağlık kartları, eşimin kimlikleri ehliyetleri, mavi kartları, eşim Türk ve Alman uyruklu olduğu için Türkiye adına mavi kartlarım ve şu an aklıma gelmeyen birçok evraklarım ve değerli eşyalarım çantanın içerisinde olduğu için hepsi gitti. 8-10 bin avro civarında maddi kayıp var" şeklinde konuştu.