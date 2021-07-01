Gündem İstanbulda çalıntı ve hacizli otomobillerin kimlik bilgilerini değiştirerek satan 5 şüpheli yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da çalıntı ve hacizli otomobillerin kimlik bilgilerini değiştirerek satan 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'un 4 ilçesinde çalıntı ve hacizli otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek, üçüncü kişilere sattıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. 8 otomobil de yasal sahiplerine teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda çalıntı ve hacizli otomobillerin kimlik bilgilerini değiştirerek satan 5 şüpheli yakalandı
Polis ekipleri, Esenyurt, Bayrampaşa, Çekmeköy ve Sarıyer'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 8 otomobile 'Change' denilen, çalıntı ve vergi dairelerince haczi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını ağır hasarlı otomobillerin özelliklerine uyarlayarak, üçüncü iyi niyetli kişileri dolandırmak suretiyle sattıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

28 ve 29 Haziran günleri Esenyurt, Bayrampaşa, Çekmeköy ve Sarıyer'de saat 05.00'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ele geçirilen ve şüphelilerin 'Change' yöntemi uyguladığı belirlenen 8 otomobil de yasal sahiplerine teslim edildi.

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