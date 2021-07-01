İstanbul'da çalıntı ve hacizli otomobillerin kimlik bilgilerini değiştirerek satan 5 şüpheli yakalandı

Hayat

74'lük Nimet teyze tıp fakültesinden mezun oldu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde bu sene bir ilk yaşandı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 1964 yılında giren Nimet Süner, evlendiği için okuluna ara verdi ve devamsızlıktan dolayı kaydı silindi. İş hayatına giren ve çalışmaya başlayan Nimet Süner, televizyonda eski öğrencilere af geldiği haberini görünce 45 yıl sonra yeniden üniversiteye başladı. 74 yaşındaki Nimet Süner, 9 yıllık tıp eğitimini tamamlayarak bu yıl mezun olmayı başardı.