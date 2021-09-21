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İSTANBUL

İstanbul'da sürücülerin yeni kabusu: Çakarlı minibüsler

İstanbul'da özellikle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda görülen çakarlı minibüsler sürücülere zor anlar yaşatıyor. Trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde çakarlı minibüslerin kendilerini sıkıştırıp tehlikeye attığını söyleyen sürücüler şikayet yağdırdı.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda sürücülerin yeni kabusu: Çakarlı minibüsler
Camları siyah kaplı çakarlı minibüsler trafiğin yoğun olduğu saatlerde ortaya çıkıyor.

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatler olan iş giriş ve çıkış saatlerinde ortaya çıkan çakarlı minibüs ve midibüsler trafikte yeni kabus oldu.

SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYORLAR

Daha çok TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda, genellikle camları filmli çakarlı minibüs ve midibüsler trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor. Zaten yoğun trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler bu çakarlı araçların yol istemesi ve sıkıştırmasıyla daha da zorluk yaşıyor. Emniyet şeritlerini de kullanan araçlardan şikayetçi olan sürücüler yetkilerden duruma çözüm bulmasını istiyor. Sürücüler, kendilerini sıkıştıran minibüsleri cep telefonuyla çekip sosyal medyada da paylaşıyor.

"ADAMIN ÜZERİNE SÜRÜYORLAR"

Çakarlı minibüslerin kendilerini trafikte zora soktuğunu söyleyen Fesih Halitli, "Çakarlı minibüslere denk geliyoruz. Genelde minibüsler sıkıntılı zaten. Yol istiyorlar, yol istemeyi bırak adamın üzerine sürüyorlar" ifadelerini kullandı. Kime ve hangi kuruma ait oldukları anlaşılamayan bu camları filmli çakarlı minibüs ve midibüsleri bazı sürücüler sivil polis sanıyor.

Sürekli sıkıştırıyorlar diyen bir başka sürücü de "Kazaya sebebiyet veriyorlar. Sıkıntılı işler devletin bir çözüm bulması lazım. Yoksa olmaz. Sürekli yol istiyorlar. Belki sivil bile değil ama biz öyle görüyoruz" diye konuştu. Bir taksi sürücü de " Sürekli çakarlı minibüsleri görüyoruz. Sürekli yol istiyorlar. Sanki bu yol onlara verilmiş. Biz taksici olduğumuz halde gidemiyoruz, onlar rahat rahat gidiyorlar" dedi.

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Aynı gün ikinci kez 'çakar takmak' suçundan ceza alan sürücü: Alın bunu devlet kullansın
Sivas'ta kiralık araca çakar takan şahsa aynı gün içerisinde ikinci kez cezai işlem uygulandı. Şahıs, polis ekiplerine “alın bunu devlet kullansın” diyerek tepki gösterdi.

Trafik ekipleri şahsa ve araç sahibine toplamda 2 bin 678 TL ceza uyguladı ve şahsın ehliyetine ceza puanı işlendi. Öte yandan şahsa sabah saatlerinde Samsun'da da çakar takmaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.


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