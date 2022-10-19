Gündem İstanbulda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu 14 şüpheli yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, aralarında Yunanistan’ın Lavrion Kampı’nda eğitim alan bir örgüt üyesinin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi AA DHA
İstanbulda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

  • Örgütün Yunanistan'da bulunan Lavrion kampında eğitim alan bir şüpheli ile sözde Devrimci Gençlik Hareketi yapılanmasında faaliyet göstererek kırsal alana eleman aktardıkları, örgüt mensuplarına güvenli ev temin ederek örgütsel iletişimi sağladıkları belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi.

Eyüpsultan'da bir marketin kundaklanması eylemini gerçekleştiren zanlıların da kimliklerini belirleyen ekipler, 10 ilçede 20, kent dışında ise 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 14 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

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