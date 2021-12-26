Yunanistan’daki Lavrion Kampı PKK üssüne döndü: Parola ‘Politik Kürt’

Lavrion Kampı, PKK tarafından kırsala eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa’ya geçiş amacıyla kullanılıyor.

Bitme noktasına getirilen PKK, örgütsel çalışmalarını Yunanistan’daki sözde mülteci kampı Lavrion’da gerçekleştiriyor.

Soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği’nden kaçan mültecilerin barınması için 1949’da Atina’nın güneydoğusunda kurulan Lavrion Kampı, teröristlerin yuvası haline geldi. Yunanistan Göç Bakanlığı’na bağlı faaliyet yürüten kamp, “insani yardım kisvesi” adı altında Avrupa’daki PKK’lı yapılanmaların yardımlarıyla ayakta duruyor. Lavrion Kampı'nda PKK’nın yanı sıra MLKP, MKP, DHKP-C, TKP/ML ve FETÖ’cüler de kalıyor.

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PAROLA: POLİTİK KÜRT

Kampla ilgili hazırlanan istihbarat raporu ve örgüt mensuplarının itirafları, gerçekleri ortaya serdi. Bu kampta eğitilip Türkiye’ye bombalı eyleme gönderilen M.Y., 15 Eylül’de Diyarbakır’da yakalandı. Terörist çarpıcı bilgiler verdi: “İstanbul’da tanıştığım kişi PKK’ya katılmam için beni ikna etti. Örgüte katılmak amacıyla Meriç üzerinden Yunanistan’a geçtim. Yunan güvenlik güçlerine ‘Politik Kürt’ demem halinde ülkeye giriş yapabileceğimi, iade edilmeyeceğimi söylediler.”

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TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ

Teslim olduktan sonra 11 gün cezaevinde kalan M.Y., burada kendisi gibi Türkiye’den kaçan PKK’lı ve FETÖ’cülerin de bulunduğunu anlattı:

“Örgüt mensuplarının yönlendirmesiyle Lavrion Kampı’na gittim. Burada 5-6 ay örgütsel ve ideolojik eğitim aldım. Oradaki örgüt mensubu şehir faaliyetleri için görevlendirildiğimi, sabotaj eğitimi verileceğini söyledi. Kaçak yollardan Türkiye’ye geçip Diyarbakır’a geldim. Örgütün ayarladığı 3 farklı adreste kaldım.”

KARAKOLDAN ALMIŞLAR

10 Eylül’de yakalanan bir başka PKK’lı, Lavrion Kampı’nda 60 gün örgütsel eğitim aldığını söyledi. Eğitim sonrası kırsala gitmeye ikna edilen 10 kişilik grup oluşturulmuş. Bu grup, Atina üzerinden havayoluyla Irak’a gönderilmiş. 2021’de yine kamptan 5 kişi kırsala geçmiş. Bunlara drone eğitimi verilip Türkiye’ye yollanmış. 30 Mayıs 2019’da yakalanan S.E. adlı terörist de “Sınırı geçtiğimizde Yunan askerleri bizi karakola götürdü. Buradan PKK’lılar alıp Lavrion’a götürdü” dedi.

Kamp sorumlusu Kandil’den

Lavrion Kampı, PKK tarafından kırsala eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa’ya geçiş amacıyla kullanılıyor. Bebek katili Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları ve PKK paçavralarının asılı olduğu kampın denetimi de teröristlere devredilmiş. Kampa alınacak kişiler, PKK’nın gençlik yapılanması Komelan Ciwan adlı oluşum tarafından belirleniyor. Örgüt bağı olmayanların kampa girmesine izin verilmiyor. Kampın dış güvenliği de teröristlerde. Sorumlular Kandil’den atanıyor.

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