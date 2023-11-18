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İsveç’ten ev ödevi bekleniyor

İsveç’in NATO’ya katılım protokolü önceki gün TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşüldü. Komisyon, İsveç’in taahhütlerini takip etme kararı aldı. Komisyon, İsveç’in, Madrid’de Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan Üçlü Muhtıra’ya olan bağlılığını ölçecek.

Uğur Duyan
04:00 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 05:51 - 18/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsveç’in sunacağı yol haritası ile birlikte komisyon, yeni bir görüşme takvimi oluşturacak.

İsveç’in sunacağı yol haritası ile birlikte komisyon, yeni bir görüşme takvimi oluşturacak.

Komisyon’da söz alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ın verdiği bilgiye göre; İsveç komisyona bir liste verecek. Bu listeyle İsveç, ikili düzeyde taahhüt edilen konuları nasıl yerine getireceklerini, önümüzdeki dönemde hangi adımları atmaya devam edeceklerini taahhüt altına alacak. Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Akçapar’ın sözleri üzerine; “Onu bir alalım ne olduğu, nasıl bir yol haritası ya da nasıl bir şey oluyor, biz ne kadar tatmin olacağız, onunla ilgili bizi bir bilgilendirsinler ve ya siz görüşün, biz onunla ilgili bir genel çerçeveyi görmek isteriz” dedi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, İsveç’in sunacağı yol haritası ile birlikte komisyon, yeni bir görüşme takvimi oluşturacak. Bu noktada, haftaya pazartesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sunumu önemli bir yer tutacak. İsveç’e özel bir başlık açılması bekleniyor.


#İsveç
#NATO
#Ankara
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