İsveç’ten ev ödevi bekleniyor

Komisyon’da söz alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ın verdiği bilgiye göre; İsveç komisyona bir liste verecek. Bu listeyle İsveç, ikili düzeyde taahhüt edilen konuları nasıl yerine getireceklerini, önümüzdeki dönemde hangi adımları atmaya devam edeceklerini taahhüt altına alacak. Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Akçapar’ın sözleri üzerine; “Onu bir alalım ne olduğu, nasıl bir yol haritası ya da nasıl bir şey oluyor, biz ne kadar tatmin olacağız, onunla ilgili bizi bir bilgilendirsinler ve ya siz görüşün, biz onunla ilgili bir genel çerçeveyi görmek isteriz” dedi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, İsveç’in sunacağı yol haritası ile birlikte komisyon, yeni bir görüşme takvimi oluşturacak. Bu noktada, haftaya pazartesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın sunumu önemli bir yer tutacak. İsveç’e özel bir başlık açılması bekleniyor.