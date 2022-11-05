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ANKARA

İYİ Parti’de ‘ülkücü’ ayarı

Baharda toplanması öngörülen İYİ Parti'nin 3. Olağan Kongre'sinde 'merkez sağ kadrolarda vitrine makyaj' öngörülüyor. Bu hafta başlayacak ilçe kongrelerinin 23 Kasım - 5 Aralık tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor. 29 Ocak'a kadar il kongrelerinin bitirilmesi hedefleniyor.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
İYİ Parti’de ‘ülkücü’ ayarı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti, kongre sürecinde ‘merkez’ ayarı yapacak. Baharda toplanması öngörülen 3. Olağan Kongre’de ‘merkez sağ kadrolarla vitrine makyaj’ öngörülüyor. Kongre sürecinde özellikle partinin kuruluşu ve sonrasında ağırlığı bulunan ülkücü kadroların etkinliğini azaltacak değişikliklere gidilebileceği ileri sürülüyor.

Son büyük kongresini Eylül 2020’de toplayan İYİ Parti’de 3. Olağan Büyük Kongre için de takvim işliyor. Bu hafta başlayacak ilçe kongrelerinin 23 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor. İYİ Parti’de 29 Ocak’a kadar da il kongrelerinin bitirilmesi hedefleniyor. Parti koridorlarında büyük kongrenin şubat veya mart başında yapılabileceği ifade ediliyor.

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