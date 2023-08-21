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İYİ Partili Ayhan Erel: MHP'nin 'komşuluk' davetine icabet etmeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yapmış, bu talep reddedilmişti. İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, MHP tarafından kendilerine yapılan, 'komşuluk' davetine icabet etmeleri gerektiğini söyleyip, "Derler ya; Davet sünnet o davete icabet etmek farzdır. Biz aynı çınarın dalları gibiyiz" diye konuştu.

21:03 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, MHP'nin 'komşuluk' davetine icabet edilmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, MHP'nin 'komşuluk' davetine icabet edilmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye 'ittifak' mesajı gönderdi. "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanan MHP lideri, geçtiğimiz yıllarda da Akşener'e, "Evine dön" çağrısı yapmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Devlet Bahçeli tarafından kendilerine yöneltilen 'ittifak' çağrısına cevap verip, "Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. 28 Ağustos ruhuyla rotamız net pusulamız millet" ifadeleriyle teklifi reddettiklerini ifade etmişti.

İYİ Partili Ayhan Erel: MHP'nin 'komşuluk' davetine icabet etmeliyiz

MHP liderinin "Komşu olalım" çağrısı sonrası İYİ Partili Ayhan Erel'den çarpıcı bir çıkış geldi.



İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Erel, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında,
"Bu çağrının samimi olup olmadığı, hangi amaca hizmet ettiğini anlamak için kendi görüşüme göre bu davete icabet etmek gerekir. Derler ya; Davet sünnet o davete icabet etmek farzdır"
dedi.

"Aynı çınarın dalları gibiyiz"

Erel konuşmasının devamında MHP ile aynı çınarın dalları olduğunu vurgulayıp,
"Bizim aynı yağmurda ıslandığımız, aynı şehitleri omuzladığımız, aynı davaya inandığımız arkadaşlarımızın bir kısmı orada hala. Biz aynı çınarın dalları gibiyiz"
diye konuştu.



#İYİ Parti
#MHP
#Devlet Bahçeli
#Meral Akşener
#Ayhan Erel
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