İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, MHP'nin 'komşuluk' davetine icabet edilmesi gerektiğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye 'ittifak' mesajı gönderdi. "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanan MHP lideri, geçtiğimiz yıllarda da Akşener'e, "Evine dön" çağrısı yapmıştı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Devlet Bahçeli tarafından kendilerine yöneltilen 'ittifak' çağrısına cevap verip, "Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. 28 Ağustos ruhuyla rotamız net pusulamız millet" ifadeleriyle teklifi reddettiklerini ifade etmişti.
İYİ Partili Ayhan Erel: MHP'nin 'komşuluk' davetine icabet etmeliyiz
MHP liderinin "Komşu olalım" çağrısı sonrası İYİ Partili Ayhan Erel'den çarpıcı bir çıkış geldi.