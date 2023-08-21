MHP'li Yalçın'dan İYİ Parti'ye ‘üçüncü yol’ tepkisi: Kurusıkı tabancayla hedefe ateş etmeye benzer

"Başta İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerimiz olmak üzere bazı il ve ilçelerimizin kaderlerini geçici olarak CHP ile yancılarına teslim eden ve büyük bir pişmanlık yaşayan milletimiz, yeniden doğru tercihe yönelecektir. Muhalefetteki partilerce kazanılan belediyelerdeki yönetim beceriksizlikleri yüzünden çok sayıda il ve ilçemiz; altyapısızlığa, yatırımsızlığa ve günümüzde tehditleri giderek artan doğal afetlere karşı çaresizliğe mahkum edilmiştir. Bilhassa İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları görevlerini yerine getirmek ve hizmet sunmakla mükellef oldukları illeri bırakıp seçim ve propaganda gezileriyle politik sükseye zaman ayırmışlardır. Aynı başkanlar bugün de 2 büyük metropol kentimizin çözüm bekleyen birikmiş sorunlarından çok, CHP'nin yönetim kavgalarına ve bu partiye baş olma entrikalarına odaklanmışlardır. Artık ayan beyan ortaya çıkmıştır ki CHP'nin ve muhalefetteki öteki partilerin belediyeler vasıtasıyla halka hizmet etmek gibi bir gayeleri yoktur. Bunların ana amacı; belediyenin imkanlarını istismar ederek kadrolaşmak, halkın kaynaklarını partilerine ve yandaşlarına kanalize ederek semirmektir."