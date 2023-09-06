İYİ Partili Metin Ergun CHP'li doktor Bengi Başer'le sosyal medyada atıştı

Bursa'da partisinin il başkanlığını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin konuştu. Eski ortaklarına sert mesajlar gönderen Akşener, bir kez daha seçimlere tek gireceklerini söyledi. Akşener, "Bu seçimlere her bir yerde tek başınıza girecek gibi hazırlanacağız. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini paylaşacağız, tarttıracağız, göreceğiz. En önemlisi onun bunun ağzı kokusunu çekmeden hakaret yemeden başımız öne eğilmeden sonuç bizimdir." dedi.