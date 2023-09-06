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İYİ Partili Metin Ergun CHP'li doktor Bengi Başer'le sosyal medyada atıştı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Dr. Bengi Başer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz" açıklamasını eleştirdi. Akşener'e seslenerek "Daha nazik ve seviyeli bir dille konuşmanızı ve topluma iyi örnek olmanızı istemek çok mu fazla olur?" diyen Başer'e İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'dan cevap geldi. Ergun, "Kültürel birikiminiz Türk kültüründen az nasiplenmiş gibi. Keşke biraz atasözlerimiz ve deyimlerimiz hakkında da birikim sahibi olabilseydiniz." dedi.

12:42 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Metin Ergun-Bengi Başer

Metin Ergun-Bengi Başer

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Dr. Bengi Başer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz" açıklamasında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi.

CHP'li doktordan Akşener'e tepki: Daha seviyeli bir dille konuşmanızı istemek çok mu fazla olur?

Başer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" 'O’nun, bunun ağız kokusunu çekmeden…' derken neyi ima ettiğinizi açıklar mısınız?
Ve bir kadın olarak sizden, daha nazik ve seviyeli bir dille konuşmanızı ve topluma iyi örnek olmanızı istemek çok mu fazla olur?"

İYİ Partili Ergun cevap verdi: Kültürel birikiminiz Türk kültüründen az nasiplenmiş gibi

Başer'in bu paylaşımında İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'dan cevap geldi. Başer'in paylaşımını alıntılayan Ergun, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Bilim alanınızdaki yetkinliğinizi bilmem ama hangi seviyede iseniz saygı duyarım. Adınız Türkçe’nin çok güzel sözcüğü olsa da, kültürel birikiminiz Türk kültüründen az nasiplenmiş gibi. Keşke biraz bir cümleye kitaplar dolusu anlamlar sığdıran atasözlerimiz ve deyimlerimiz hakkında da birikim sahibi olabilseydiniz."



#Metin Ergun
#Bengi Başer
#İYİ Parti
#CHP
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