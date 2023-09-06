İYİ Partili Metin Ergun CHP'li doktor Bengi Başer'le sosyal medyada atıştı

Metin Ergun-Bengi Başer
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Dr. Bengi Başer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz" açıklamasında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi.
CHP'li doktordan Akşener'e tepki: Daha seviyeli bir dille konuşmanızı istemek çok mu fazla olur?
Başer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İYİ Partili Ergun cevap verdi: Kültürel birikiminiz Türk kültüründen az nasiplenmiş gibi
Başer'in bu paylaşımında İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'dan cevap geldi. Başer'in paylaşımını alıntılayan Ergun, şu sözlerle tepkisini dile getirdi: