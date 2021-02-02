Gündem İzmir beşik gibi
İZMİR

​İzmir beşik gibi!​

İzmir beşik gibi!

Ege dün sabah peş peşe depremlerle sallandı. Merkez üssü İzmir’in Karaburun ilçesi olan ilk deprem saat 08.03’te 4.1 büyüklüğünde yaşandı. Ardından meydana gelen altı depremin en büyüğü 5.1 şiddetinde oldu. Prof. Hasan Sözbilir, “Bu fayın segmentlerinden birisi 6,6’lık deprem meydana getirebilir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ege Denizi dün peş peşe depremlerle sallandı. Merkez üssü İzmir’in Karaburun ilçesi olan ilk deprem saat 08.03’te 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.
Ege Denizi dün peş peşe depremlerle sallandı. Merkez üssü İzmir’in Karaburun ilçesi olan ilk deprem saat 08.03’te 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

İzmir haftaya depremlerle başladı. Kentte pazartesi günü Ege Denizi’nde Karaburun ilçesi açıklarında ilk deprem saat 08.03’te 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından medyana gelen depremler ise sırasıyla 2.9, 5.1, 4.8, 4.7 ve 4.2 büyüklüğünde oldu. Saat 11.35’te de 5.1, saat 16.10’da ise 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu
GÜNDEM
İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

YIKICI ETKİSİ BEKLENMİYOR

  • İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Uzmanlar, sarsıntıya Midilli adasında kırılan fayın sebep olduğunu, “normal fay” türünde olan fayın yıkıcı bir etkisinin beklenmediği önünde açıklama yaptı.

6,6 OLABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerin Midilli fayının kırılmasıyla oluştuğunu söyledi. Bölgedeki hareketliliği takip ettiklerini vurgulayan Sözbilir, şunları kaydetti: “Kuzeybatı güneydoğu uzanımlı, güneybatıya eğilimli Midilli fayı kırıldı. Depremler de bu faydan kaynaklandı. Bu fayın segmentlerinden birisi 6,6 büyüklüğüne varan deprem meydana getirebilir. 6,3 büyüklüğündeki depremde İzmir’de can ve mal kaybı olmadı. Şu anda meydana gelen depremeler can ve mal kaybı için tehlike oluşturmuyor.”

İzmir’deki deprem fırtınası sürüyor: Esnaf dükkanları boşalttı vatandaş sokakta bekliyor
GÜNDEM
İzmir’deki deprem fırtınası sürüyor: Esnaf dükkanları boşalttı vatandaş sokakta bekliyor

BOŞALIM OLDU

  • Depremlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan da gerginlik boşalımının süreceğini belirterek, “Bayraklı ve Bornova’da yapılar çok etkilendi. Orada yıkılma eşik değerine kadar gelen yapı sayısı çok fazla. 5.1’lik depremin artçısı 4.8 olmaz. Oradaki gerginlik boşalımı sürecek demektir. Şu anda bir deprem fırtınası gibi bir olay var. Bu hiç iyiye işaret değil” dedi.

DEPREM FIRTINASI İHTİMALİ VAR

NTV canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz de “deprem fırtınası” iddialarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Deprem fırtınası çok sayıda depremin bir arada olduğu depremlere verilen isim. Deprem fırtınalarında farklı büyüklükte çok sayıda deprem olur. Böyle bir olasılık var tabi.”

Hasan Sözbilir

Devletin tüm kurumları görev başında

  • Depremlerin ardından hükümetten de açıklamalar geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından "Geçmiş olsun... Ege Denizi’nde, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun... Devletimizin tüm kurumları görev başındadır..." mesajını paylaşırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da İzmir'deki depremle ilgili yaptığı açıklamasında ‘Ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık’ dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise açıklamasında "İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.
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