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İZMİR

İzmir depreminde son durum: Ölü, yaralı ve kurtarılan kişi sayısı

İzmir depreminde son durum: Ölü, yaralı ve kurtarılan kişi sayısı

İzmir depremi ile ilgili son dakika bilgiler ile tüm Türkiye'nin gözü kulağı deprem bölgesinde. Yıkılan binaların enkazlarında daha derinlere inildikçe can kaybı sayısı yükselirken dönem dönem sevindiren haberler de geliyor. enkaz çalışmaları devam ederken 2 Kasım’da sabah saatlerinde bir mucize yaşandı. 3 yaşındaki Elif depremden tam 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Elif’den gelen sevindirici haber umutları daha da artırdı. İzmir depreminde son durumun ne olduğu ise merak konusu. Vatandaşlar son dakika haberlerinden İzmir depremine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, şu ana kadar İzmir depreminde kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralı olarak kurtarıldı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
30 Ekim Cuma günü İzmir'de gerçekleşen deprem sonrası enkaz kurtarma çalışmaları durmaksızın devam ediyor.
30 Ekim Cuma günü İzmir'de gerçekleşen deprem sonrası enkaz kurtarma çalışmaları durmaksızın devam ediyor.

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem sonrası AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olduğunu açıkladı.

16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem kaç saniye sürdüğü merak edildi? İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası pek çok ev yıkıldı. Peki, evi hasarlı olan vatandaşlar ne yapacak?

İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldı
GÜNDEM
İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldı

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı İzmir'de

İzmir'de binaların en çok hasar gördüğü ve yıkıldığı ilçeler ise depremzedelerin yakınları tarafından araştırılıyor.

Günlerdir tüm Türkiye'nin gözü kulağı İzmir'den gelecek güzel haberlerde. İzmir depreminde son durumun ne olduğu merak konusu. Vatandaşlar İzmir depremine dair son dakikaları yakından takip ediyor. Peki, şu ana kadar İzmir depreminde kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralı olarak kurtarıldı?

Ayrıca deprem sonrası deprem suyunun çekilmesi akıllara tsunami olup olmayacağını getirdi. 'Türkiye'de tsunami olur mu?' internette en çok araştırılan sorulardan biri oldu.

Bir yakınını kaybetmiş gibi
GÜNDEM
Bir yakınını kaybetmiş gibi

İzmir depreminde en fazla can kaybı Emrah Apartmanı’nda

Depremde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı Emrah Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 32 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazından 15 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

33 saat sonra kurtarıldı
GÜNDEM
33 saat sonra kurtarıldı

Emrah apartmanında enkaz altından bir genç kızın sesi geldiği söylenerek sessizlik çağrısı yapıldı: 56 saat sonra mucize bekleyiş sürüyor
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Emrah apartmanında enkaz altından bir genç kızın sesi geldiği söylenerek sessizlik çağrısı yapıldı: 56 saat sonra mucize bekleyiş sürüyor
İzmir'de meydana gelen depremde çöken Emrah apartmanının enkaz çalışmalarında, enkaz altından ses duyulduğu gerekçesiyle sessizlik çağrısı yapıldı. İş makineleri durduruldu, umutlu bekleyiş sürüyor.


Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Depremde en çok hasar gören ilçelerden olan Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, bugün de sabahın ilk ışıklarına dek hummalı çalışmalarına devam etti. Şu ana dek Rıza Bey Apartmanı enkazından toplamda 17 vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, 18 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 21 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

O anı unutmayacağız
GÜNDEM
O anı unutmayacağız

İzmir depreminde son durum ne?

Peki, İzmir depreminde son durum ne, kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralı olarak kurtarıldı?

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

Enkaz altında kurtarılan İnci: "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın"
GÜNDEM
Enkaz altında kurtarılan İnci: "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın"

Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere bin 120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi. Artçı depremin ne olduğu ve ne kadar sürdüğü de merak ediliyor?

İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştı
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İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştı
İzmir seferihisar'da meydana gelen depremden sonra deniz taştı.

Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
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Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif'i kurtaran itfaiye personeli Muammer Çelik o anları anlattı. “Elif için hiç ümidimizi kaybetmedik. Babası bana ben her şeye razıyım dedi. Ben de dedim ki, Allah'ın mucizesi diye bir şey var, mucizeyi belki de burada görürüz. Sen teslim falan olma, de ki Allah'ım sen bilirsin' ifadelerini kullandı.

Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
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Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

Emrah apartmanında 58 saat sonra gelen mucize kurtuluş: 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı
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Emrah apartmanında 58 saat sonra gelen mucize kurtuluş: 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Emrah apartmanının enkazında 58 saat sonra mucize kurtuluş gerçekleşti. Ekiplerin duyduğu ses neticesinde çalışmalara başlaması sonucu 14 yaşındaki İdil Şirin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Mucize kurtuluş böyle kaydedildi.


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