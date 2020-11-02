İzmir depreminde son durum: Ölü, yaralı ve kurtarılan kişi sayısı

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem sonrası AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olduğunu açıkladı.

16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem kaç saniye sürdüğü merak edildi? İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası pek çok ev yıkıldı. Peki, evi hasarlı olan vatandaşlar ne yapacak?

GÜNDEM İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldı

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı İzmir'de

İzmir'de binaların en çok hasar gördüğü ve yıkıldığı ilçeler ise depremzedelerin yakınları tarafından araştırılıyor.

Günlerdir tüm Türkiye'nin gözü kulağı İzmir'den gelecek güzel haberlerde. İzmir depreminde son durumun ne olduğu merak konusu. Vatandaşlar İzmir depremine dair son dakikaları yakından takip ediyor. Peki, şu ana kadar İzmir depreminde kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralı olarak kurtarıldı?

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Ayrıca deprem sonrası deprem suyunun çekilmesi akıllara tsunami olup olmayacağını getirdi. 'Türkiye'de tsunami olur mu?' internette en çok araştırılan sorulardan biri oldu.

GÜNDEM Bir yakınını kaybetmiş gibi

İzmir depreminde en fazla can kaybı Emrah Apartmanı’nda

Depremde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı Emrah Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 32 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazından 15 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

GÜNDEM 33 saat sonra kurtarıldı

OYNAT 00:59 Emrah apartmanında enkaz altından bir genç kızın sesi geldiği söylenerek sessizlik çağrısı yapıldı: 56 saat sonra mucize bekleyiş sürüyor İzmir'de meydana gelen depremde çöken Emrah apartmanının enkaz çalışmalarında, enkaz altından ses duyulduğu gerekçesiyle sessizlik çağrısı yapıldı. İş makineleri durduruldu, umutlu bekleyiş sürüyor. BiP'te paylaş

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Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Depremde en çok hasar gören ilçelerden olan Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, bugün de sabahın ilk ışıklarına dek hummalı çalışmalarına devam etti. Şu ana dek Rıza Bey Apartmanı enkazından toplamda 17 vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, 18 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 21 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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GÜNDEM O anı unutmayacağız

İzmir depreminde son durum ne?

Peki, İzmir depreminde son durum ne, kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralı olarak kurtarıldı?

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

GÜNDEM Enkaz altında kurtarılan İnci: "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın"

Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere bin 120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi. Artçı depremin ne olduğu ve ne kadar sürdüğü de merak ediliyor?

OYNAT 00:59 Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif'i kurtaran itfaiye personeli Muammer Çelik o anları anlattı. “Elif için hiç ümidimizi kaybetmedik. Babası bana ben her şeye razıyım dedi. Ben de dedim ki, Allah'ın mucizesi diye bir şey var, mucizeyi belki de burada görürüz. Sen teslim falan olma, de ki Allah'ım sen bilirsin' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:38 Emrah apartmanında 58 saat sonra gelen mucize kurtuluş: 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Emrah apartmanının enkazında 58 saat sonra mucize kurtuluş gerçekleşti. Ekiplerin duyduğu ses neticesinde çalışmalara başlaması sonucu 14 yaşındaki İdil Şirin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Mucize kurtuluş böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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