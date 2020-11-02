İzmir depreminde son durum: Ölü, yaralı ve kurtarılan kişi sayısı

Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem sonrası AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olduğunu açıkladı.
16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem kaç saniye sürdüğü merak edildi? İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası pek çok ev yıkıldı. Peki, evi hasarlı olan vatandaşlar ne yapacak?
Tüm Türkiye'nin gözü kulağı İzmir'de
İzmir'de binaların en çok hasar gördüğü ve yıkıldığı ilçeler ise depremzedelerin yakınları tarafından araştırılıyor.
Günlerdir tüm Türkiye'nin gözü kulağı İzmir'den gelecek güzel haberlerde. İzmir depreminde son durumun ne olduğu merak konusu. Vatandaşlar İzmir depremine dair son dakikaları yakından takip ediyor. Peki, şu ana kadar İzmir depreminde kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralı olarak kurtarıldı?
Ayrıca deprem sonrası deprem suyunun çekilmesi akıllara tsunami olup olmayacağını getirdi. 'Türkiye'de tsunami olur mu?' internette en çok araştırılan sorulardan biri oldu.
İzmir depreminde en fazla can kaybı Emrah Apartmanı’nda
Depremde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı Emrah Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 32 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazından 15 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.
Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Depremde en çok hasar gören ilçelerden olan Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, bugün de sabahın ilk ışıklarına dek hummalı çalışmalarına devam etti. Şu ana dek Rıza Bey Apartmanı enkazından toplamda 17 vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, 18 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 21 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İzmir depreminde son durum ne?
Peki, İzmir depreminde son durum ne, kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralı olarak kurtarıldı?
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.
Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere bin 120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi. Artçı depremin ne olduğu ve ne kadar sürdüğü de merak ediliyor?