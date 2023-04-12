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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

10 Nisan günü Kemeraltı Çarşısı'nda bir iş merkezinin 3. katındaki iş yerinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz'ı bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye çıkarıldı.

13:02 . 12/04/2023 Çarşamba
DHA
İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

İzmir'de eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, adliyeye çıkarıldı.


Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'ta 10 Nisan'da bir iş merkezinin 3. katındaki iş yerinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz'ı (19) bıçaklayarak öldüren zanlı İ.K'nin (31) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.



Zanlı adliyeye sevk edildi


İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan genç kadının cenazesinin ise Aydın'ın Söke ilçesi Özbey Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.


Bir kağıt fabrikasında işçi olarak çalışan İ.K. ile Zehra Kalmaz'ın kasım ayında evlendikleri, kadının, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemenin aldığı koruma kararı kapsamında bir süre sığınma evinde kaldığı, olay günü de çiftin kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.


Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giden İ.K. (31), eşi Zehra Kalmaz'ı (19) öldürdüğünü anlatmıştı. Zanlının, ihbarı üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, vücudunun 3 yerinden bıçaklanan Kalmaz'ın cansız bedenini bulmuştu.


İzmir’in Konak ilçesinde, ayrılma aşamasındaki eşini amcasının iş yerine götürüp bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrılık aşamasındaki eşiyle 5 aylık evli olduğu öğrenilen talihsiz kadının şiddet gördüğü için sığınma evine sığındığı öğrenilirken zanlının cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlandı


Cinayet zanlısı İ.K., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Zanlının sorgusunda eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gördüğü için kıskandığı ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öne sürüldü. İ.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Aydın’da toprağa verilecek


Zehra Kalmaz ile kağıt fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen İ.K.’nın 5 aydır evli olduğu, Zehra Kalmaz’ın eşinden şiddet gördüğü için sığınma evinde kaldığı öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Kalmaz’ın cenazesinin Aydın’ın Söke ilçesi Özbey Mahallesi’nde, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.


#Cinayet Büro Amirliği
#Zehra Kalmaz
#Şiddet
44 dakika önce
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