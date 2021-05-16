İzmir'de gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi

Hayat

İsrail’in saldırganlığı Arap rejimlerinin suskunluğu

Arap ülkelerinin Filistin davasında büründükleri anlamsız sessizliğin hissettikleri rejim güvenliğine yönelik tehditler ile yakından alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu ülkeler için İsrail ve İsrail’in yayılmacı politikası artık tehdit olmaktan çıkmış bulunuyor. Bu rejimler kısaca, İsrail’e, “bizim vatandaşlarımızı da öfkeye gark edecek çok fazla gürültü çıkarmadan işini hallet” diye mesaj gönderiyorlar.