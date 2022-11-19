İzmir'de korkutan deprem

Bin polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 58 kişi yakalandı

Bursa'da, bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan aranan 58 kişi yakalandı.



Uygulama kapsamında, araçlara yönelik hareketli ve sabit trafik kontrolü gerçekleştirildi, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi. Denetimlerde yaklaşık 5 bin kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 7'si kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 kişi yakalandı.



Yol uygulamalarında 907 araç kontrol edilirken 25 araç sürücüsüne toplam 56 bin lira idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi. Denetlenen 180 iş yerinden 45'ine eksik belge nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca, uygulama kapsamında uyuşturucu madde, 3 tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.