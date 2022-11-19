İzmir'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi.
Saat 08:17'daki depremin derinliği 9,07 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi.
Saat 08:17'daki depremin derinliği 9,07 km olarak ölçüldü.
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