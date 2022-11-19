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İZMİR

İzmir'de korkutan deprem

İzmir'in Gaziemir ilçesinde saat 08:17'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir Gaziemir'de dün de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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İzmirde korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi.

Saat 08:17'daki depremin derinliği 9,07 km olarak ölçüldü.

İzmir'de bir deprem daha meydana geldi
GÜNDEM
İzmir'de bir deprem daha meydana geldi
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