İznik Gölü’nden çıktı: Kıyıda gezinirken fark etti

Kentin çok geniş bir teritoryumu var, yani hakimiyet alanı burada da zaten daha önceki yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarda prehistorik yani tarih öncesi dönem tabakalarına ulaşılmıştı. Burada da olmaması mümkün değil. Bu küçük seramik parçası bize bunu kanıtladı yani 5 bin yıl önceye gidiyor rahatlıkla diyebiliriz\" dedi.