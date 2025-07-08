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Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

15:598/07/2025, Salı
IHA
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Operasyonda, 23 kök kenevir, 2 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyonda, 23 kök kenevir, 2 gram bonzai ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 7 şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 23 kök kenevir, 2 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili 7 şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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