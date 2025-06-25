Gaziantep'te 403 kök kenevir ele geçirildi: 14 kişi gözaltında

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil, Şahinbey, Oğuzeli, Araban ve İslahiye ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyon sonucunda yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 şüpheli şahsa ait ikametlerde ve arazilerde arama yapıldı.