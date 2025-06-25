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Gaziantep'te 403 kök kenevir ele geçirildi: 14 kişi gözaltında

Gaziantep'te 403 kök kenevir ele geçirildi: 14 kişi gözaltında

16:0725/06/2025, Çarşamba
IHA
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Aramalarda 403 kök kenevir bitkisi, 50 gr skunk cinsi uyuşturucu, 32 gr kenevir tohumu, 19 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Aramalarda 403 kök kenevir bitkisi, 50 gr skunk cinsi uyuşturucu, 32 gr kenevir tohumu, 19 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlendiği operasyonlarda 403 kök kenevir ele geçirilirken 14 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil, Şahinbey, Oğuzeli, Araban ve İslahiye ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyon sonucunda yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 şüpheli şahsa ait ikametlerde ve arazilerde arama yapıldı.

Aramalarda 403 kök kenevir bitkisi, 50 gr skunk cinsi uyuşturucu, 32 gr kenevir tohumu, 19 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden İ.Ç. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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