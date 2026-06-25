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KAAN’ın motoru Trump'ın gündeminde

KAAN’ın motoru Trump'ın gündeminde

04:0025/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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Türkiye’nin 5. nesil yerli savaş uçağı KAAN
Türkiye’nin 5. nesil yerli savaş uçağı KAAN

Amerikan yönetimi, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN için kullanılacak onlarca jet motorunun satış sürecini yeniden gündemine aldı. Trump, “Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım” dedi.

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD’nin 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenmesi beklenen NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN için kullanılacak onlarca jet motorunun satış sürecini ilerletmeyi planladığını bildirdi.


TÜRKİYE'Yİ MEMNUN EDECEK BİR ŞEYLER YAPACAĞIM

ABD merkezli General Electric şirketince üretilen motorların, Türkiye’nin savunma alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası olan ilk yerli savaş uçağı KAAN için kullanılmasının planlandığı belirtildi. Dört kaynağa dayandırılan haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD Kongresi’ndeki itirazlara rağmen Türkiye’ye yüz milyonlarca dolar değerindeki motor satışının onay sürecini ilerletmeye hazırlandığı iddia edildi. Satışın gelecek günlerde tamamlanmasının beklendiği öne sürülürken, kaynaklardan biri paketin değerinin 700 milyon doların üzerinde olacağını iddia etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısında konuşan Trump ise F-35 ve jet motorlarıyla ilgili “Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım” dedi. Trump, Türkiye'nin istediği gibi satış sürecinin ilerleyeceğini belirtti.


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